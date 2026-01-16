Projet de construction du parc éolien de Grosse-Île dans la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine - Le BAPE est mandaté pour tenir une audience publique

QUÉBEC, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a reçu le mandat du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Bernard Drainville, de tenir une audience publique sur le projet de construction du parc éolien de Grosse-Île sur le territoire de la municipalité de Grosse-Île, dans la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, par Parc éolien de Grosse-Île S.E.C. Ce mandat débutera le 9 février 2026 et aura une durée maximale de quatre mois.

La commission d'enquête sera composée de Stella Leney et de Mireille Paul, qui agira à titre de présidente.

Mandat d'audience publique du 9 février au 9 juin 2026, d'une durée de quatre mois;

Les détails entourant les modalités de participation seront annoncés sous peu;

Accès à la documentation sur le projet : Site Web du BAPE; Registre des évaluations environnementales;



