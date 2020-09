Projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay - Le BAPE confirme le début des séances publiques

En présence de l'initiateur et des personnes-ressources convoquées pour répondre aux questions de la commission et des participants, la première partie de l'audience permettra à la population et à la commission de s'informer sur le projet et de mettre en lumière tous ses aspects.

Considérant la situation actuelle entourant la COVID-19, la configuration de la salle et les règles de la santé publique s'appliquant aux auditoires et aux audiences dans un lieu public (personnes assises, relativement immobiles, parlent peu ou pas, sous supervision de personnel, par exemple les salles de spectacle, les théâtres, cinémas, etc.), un nombre maximal de 150 personnes pourront être présentes dans la salle. À ce nombre s'ajoutent les quelques 50 personnes membres de la commission d'enquête ainsi que de l'équipe de l'initiateur et les personnes-ressources. Le port du couvre-visage sera obligatoire et les mesures de distanciation sociale en vigueur devront être respectées.

Depuis plus de 40 ans, le BAPE informe et consulte les citoyens, enquête, puis avise le ministre responsable de l'Environnement sur les dossiers qu'il lui confie, afin d'éclairer la prise de décision gouvernementale. Pour en savoir plus, consultez le site Web et la page Facebook du BAPE.

