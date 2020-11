Projet de construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel à Saguenay - La commission dresse le bilan de la deuxième partie

La commission a tenu 13 séances publiques représentant plus de 38 heures d'échanges avec les participants. 3 278 visionnements par webdiffusion en direct ont eu lieu. 158 mémoires ont été présentés devant la commission ainsi que 23 présentations verbales. La commission a reçu au total un nombre record de plus de 2 500 mémoires. Des intervenants du milieu d'accueil du projet, mais aussi de d'autres régions comme l'Abitibi-Témiscamingue, Montréal, la Mauricie, la Côte-Nord et même, de l'extérieur du Québec, ont pris la parole. La commission remercie l'ensemble des participants qui sont intervenus dans le cadre de ses travaux.