Projet d'investissement de près de 22 millions de dollars - Le gouvernement du Québec accorde plus de 10 M$ à Menthes Rito pour la réouverture de son usine

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'attribuer une aide financière de 10 216 000 $ à l'entreprise Les Menthes Rito pour la réouverture de son usine à Trois-Rivières, un projet en trois phases qui s'élève à près de 22 millions de dollars.

La ministre de la Justice, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, en ont fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon.

À la suite d'un incendie qui a détruit ses anciennes installations, l'entreprise a, dans une première phase, acquis un nouveau bâtiment et travaillé à la mise en place d'une nouvelle usine. En plus de contribuer à ce projet, l'aide gouvernementale accordée en marge des phases 2 et 3 permettra d'ajouter des chaînes de production et d'acheter des équipements automatisés plus performants. L'entreprise prévoit aussi mener des activités de commercialisation à l'international.

Le soutien gouvernemental provient :

du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie (un prêt sans intérêt de 3 400 000 $ et une contribution financière non remboursable de 250 000 $);

une contribution financière non remboursable de 250 000 $); du programme Transformation alimentaire - robotisation et système qualité du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (une contribution financière non remboursable de 300 000 $);

de prêts totalisant 6 266 000 $ accordés à même les fonds propres d'Investissement Québec.

Citations :

« Je félicite les dirigeants des Menthes Rito de s'être retroussé les manches aussi rapidement après l'incendie. Le gouvernement se fait un devoir d'aider les entrepreneurs à différentes étapes de leur projet d'affaires, surtout après des épreuves comme celles-ci. Au lieu de baisser les bras devant le sinistre, l'entreprise a su saisir l'occasion qui lui était offerte pour améliorer ses installations et multiplier sa capacité de production. Je souhaite longue vie à Menthes Rito! »

Sonia LeBel, ministre de la Justice, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et députée de Champlain

« Avec le projet d'investissement annoncé aujourd'hui, Les Menthes Rito préserveront les 57 emplois d'avant l'incendie, en plus d'en créer 25 autres grâce à l'introduction de nouvelles chaînes de production. Je suis très heureux d'assister à la renaissance de l'entreprise manufacturière de bonbons à la menthe la plus importante en Amérique du Nord et surtout fier que cette entreprise continue de faire partie du paysage industriel de la Mauricie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Grâce à l'aide accordée par le gouvernement du Québec, Les Menthes Rito pourront introduire des robots à certains postes opérationnels et développer un nouveau procédé de fabrication. Cette entreprise envisage ainsi de tripler son volume de production. On dit souvent que le développement économique passe par l'innovation; en voici un bel exemple. Sensibiliser les entreprises manufacturières au potentiel de croissance que représentent la robotisation et les nouvelles technologies numériques fait partie des priorités du gouvernement. Le projet mis en place par Les Menthes Rito rejoint notre objectif, et nous sommes fiers d'en soutenir la réussite. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le secteur de la transformation alimentaire est le premier secteur manufacturier au Québec. C'est dire l'importance de cette industrie pour notre économie! Je me réjouis de la réouverture de l'usine des Menthes Rito. L'entreprise saisit aussi l'occasion de renouveler les équipements de son usine afin d'améliorer ses performances et, par le fait même, d'augmenter sa compétitivité. Les Menthes Rito contribuent ainsi à faire rayonner le secteur bioalimentaire du Québec. Bravo! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Investissement Québec est fière d'appuyer l'entreprise Les Menthes Rito dans la relance de ses activités. Elle prend les moyens pour demeurer compétitive et assurer la poursuite de sa croissance. Dans toutes ses régions, le Québec possède un immense potentiel d'entrepreneuriat que nous devons mettre à profit. Grâce à l'appui du gouvernement du Québec, et à force de résilience et de détermination, Les Menthes Rito peuvent passer à une autre étape de leur développement, et nous sommes heureux d'y contribuer. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Fondée en 1957, l'entreprise Les Menthes Rito est spécialisée dans la fabrication de bonbons à la menthe. Depuis 2016, son chiffre d'affaires est en croissance de 24 %.

Le Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie permet de soutenir la création, le démarrage et la croissance d'entreprises performantes et innovantes, en plus d'appuyer des projets de développement de nouveaux produits ou procédés.

Lien connexe :

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Renseignements: Sources : Mathieu St-Amand, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 418 691-5650; Marylène Le Houillier, Conseillère politique, Bureau de la députée de Champlain, Tél. : 819 383-6625; Caroline D'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Information : Marilyne Audet, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4743