Projet d'innovation en cybersécurité - Appui de 3 M$ pour consolider les activités du Laboratoire d'identité numérique du Canada à Gatineau

GATINEAU, QC, le 12 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une contribution financière de 3 millions de dollars au Laboratoire d'identité numérique du Canada pour appuyer la consolidation de ses activités à Gatineau, en Outaouais. Ce projet d'innovation en cybersécurité est évalué à 8,8 millions de dollars.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre de la Cybersécurité et du Numérique, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et leader parlementaire adjoint du gouvernement, M. Éric Caire, et du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe.

« Les travaux réalisés par le Laboratoire d'identité numérique du Canada font progresser le secteur de la cybersécurité en Outaouais. Ce secteur va prendre plus de place, et on doit continuer à développer notre expertise. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Dans le Québec d'aujourd'hui, il est fondamental que l'État et les entreprises soient à l'avant-garde en matière de cybersécurité et de numérique. En soutenant la croissance d'acteurs stratégiques comme le Laboratoire d'identité numérique du Canada, notre gouvernement fait un pas de plus pour que les citoyens bénéficient en toute confiance de services numériques modernes et sécuritaires. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« Quelle fierté de voir le Laboratoire d'identité numérique du Canada consolider ses activités en Outaouais! Avec ce projet, nous pourrons maintenir des talents stratégiques et attirer davantage de main-d'œuvre spécialisée en cybersécurité dans notre région. Je suis convaincu qu'en plus de développer de nouveaux savoirs en la matière, ce laboratoire favorisera l'éclosion d'un écosystème en cybersécurité solide et dynamique à Gatineau. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Cet appui gouvernemental permettra au Laboratoire d'ancrer de façon durable son expertise et ses assises technologiques à Gatineau et au Québec. Nous confirmons également ainsi notre rôle d'acteur tiers neutre et indépendant en matière de soutien et d'avancement de la confiance numérique au Québec et au Canada. »

Pierre A. Roberge, directeur général du Laboratoire d'identité numérique du Canada

Faits saillants :

Fondé en 2020, le Laboratoire d'identité numérique du Canada est un organisme à but non lucratif ayant pour mission d'accélérer l'adoption, le développement et la connaissance de solutions d'identité numérique conformes et interopérables par les provinces, les territoires, le gouvernement fédéral et les entreprises.

est un organisme à but non lucratif ayant pour mission d'accélérer l'adoption, le développement et la connaissance de solutions d'identité numérique conformes et interopérables par les provinces, les territoires, le gouvernement fédéral et les entreprises. À l'automne 2021, dans sa mise à jour économique et financière, le gouvernement a prévu 90 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir des projets d'innovation au Québec.

