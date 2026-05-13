Projet d'implantation d'une ferme aquacole terrestre en recirculation intensive dans la MRC de Pontiac par Samonix - Le BAPE annonce le début d'une nouvelle période d'information publique

QUÉBEC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) annonce une période d'information publique sur le projet d'implantation d'une ferme aquacole terrestre en recirculation intensive sur le territoire de la municipalité régionale de comté de Pontiac par Samonix inc. qui se tiendra du 27 mai au 26 juin 2026.

Les personnes qui souhaitent rester informées sur le projet peuvent s'abonner dès maintenant à l'alerte dossier en visitant la page du dossier sur le site Web du BAPE. Elles pourront ainsi recevoir par courriel toutes les informations au sujet de cette période d'information.

À retenir

Période d'information publique de 30 jours du 27 mai au 26 juin 2026;

Accès à la documentation sur le projet :

Page Web du dossier.

Liens utiles

Page Web du dossier

Qu'est-ce qu'une période d'information publique?

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SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Christophe Marquis, conseiller en communication, 581 925-0698 | 1 800 463-4732, [email protected]