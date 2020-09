Projet d'augmentation de la capacité du lieu de dépôt définitif de sols contaminés à Mascouche - Le rapport du BAPE est maintenant public

QUÉBEC, le 15 sept. 2020 /CNW Telbec/ - À la demande du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) rend public aujourd'hui son rapport d'enquête et de consultation ciblée sur le Projet d'augmentation de la capacité du lieu de dépôt définitif de sols contaminés à Mascouche. Ce mandat d'enquête et de consultation ciblée a débuté le 1er juin 2020. La commission d'enquête, chargée de l'examen du dossier, était présidée par M. Denis Bergeron.