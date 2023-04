Projet d'agriculture de proximité - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de plus de 730 000 $ aux Jardins André Carbonneau

QUÉBEC, le 24 avril 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de plus de 730 000 $ aux Jardins André Carbonneau pour l'agrandissement et la modernisation des installations.

Le député de Maskinongé, M. Simon Allaire, en a fait l'annonce au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne.

En plus de construire de nouvelles serres, le projet des Jardins André Carbonneau consiste à remplacer le système de chauffage au mazout par un système électrique qui fournira l'énergie nécessaire au chauffage de l'ensemble du complexe de production. Il inclut également l'installation d'un système de récupération et de recirculation des solutions nutritives en serre. Celui-ci permettra d'éviter les pertes de nutriments dans l'environnement et de diminuer la quantité d'eau utilisée pour la production de plantes ornementales.

Les montants accordés sont issus des programmes suivants :

Programme de soutien au développement des entreprises serricoles : 600 000 $

Initiative ministérielle « Productivité végétale » : 35 187 $

Initiative ministérielle pour le développement des serres et des grands tunnels : 45 092 $

Le projet a également été financé à hauteur de 125 000 $ par l'entremise du programme Prime-Vert, volet 1, en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. Le gouvenement du Canada finance 60 % de cette somme et le gouvernement du Québec, 40 %.

Citations

« C'est une fierté pour notre gouvernement d'accorder un soutien financier à des producteurs et productrices qui s'engagent dans des projets de culture en serre et dont l'empreinte environnementale est minimisée. La Stratégie de croissance des serres au Québec agit comme un accélérateur pour le développement de la filière serricole en stimulant l'innovation et en offrant les leviers nécessaires aux entreprises qui souhaitent se lancer. Je souhaite bon succès aux Jardins André Carbonneau. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le gouvernement du Canada injecte 75 000 $ dans le projet des Jardins André Carbonneau, soit 60 % du montant accordé dans le cadre du programme Prime-Vert. En appuyant l'adoption de technologies propres et de pratiques durables en agriculture, nous aidons nos productrices et producteurs agricoles à réduire à la fois leur empreinte environnementale et leurs coûts d'exploitation. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Je suis fier du parcours des Jardins André Carbonneau, une entreprise établie en Mauricie depuis plus de 50 ans qui met la créativité au centre de ses actions. Ce projet de serres générera des retombées qui bénéficieront à l'ensemble de la région. Chapeau à toute l'équipe! »

Simon Allaire, député de Maskinongé

« Je suis extrêmement content d'avoir réalisé ce projet audacieux comportant la construction de nouvelles serres avec une technologie qui nous permet d'être écoresponsables. Grâce au partenariat financier des gouvernements, notre entreprise augmentera sa production dans le respect de notre environnement. »

André Carbonneau, propriétaire des Jardins André Carbonneau

Faits saillants

La Stratégie de croissance des serres au Québec 2020-2025 a comme objectif de doubler la superficie en serre d'ici 2025, c'est-à-dire de passer de 123 à 246 hectares. À ce jour, on compte 78 hectares de nouvelles serres, soit un peu plus de 54 % de l'objectif.

Les objectifs du Programme de soutien au développement des entreprises serricoles sont de stimuler les investissements et de moderniser les installations serricoles existantes.

