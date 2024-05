Projet d'agrandissement du parc national de Plaisance - La Sépaq désormais responsable de la surveillance et de l'exploitation du site des chutes du Moulin

QUÉBEC, le 2 mai 2024 /CNW/ - Dans la foulée de l'engagement du gouvernement du Québec d'agrandir le parc national de Plaisance, notamment en y annexant le site des chutes du Moulin, le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe la population qu'à compter d'aujourd'hui, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) est maintenant responsable de la surveillance et de l'exploitation du site des chutes du Moulin, bien que ce dernier ne soit pas encore intégré officiellement au parc national de Plaisance. Le MELCCFP tient par le fait même à remercier l'organisme Patrimoine Papineau, qui a joué ce rôle jusqu'en décembre dernier.

L'expérience que la Sépaq acquerra au cours des prochains mois dans la gestion du site des chutes du Moulin servira à l'élaboration d'une proposition de concept d'aménagement pour le territoire visé par le projet d'agrandissement du parc national.

Rappelons qu'en 2022, le gouvernement du Québec s'est engagé à créer trois nouveaux parcs nationaux et à en agrandir cinq autres, dont celui de Plaisance, situé dans les municipalités de Plaisance, Lochaber, Thurso et Papineauville, en Outaouais. En plus du site des chutes du Moulin, ce projet d'agrandissement vise à annexer d'autres terrains appartenant au MELCCFP situés de part et d'autre de la rivière de la Petite Nation. La date d'intégration de ces territoires au parc national de Plaisance n'est pas encore connue. Outre l'élaboration d'un concept d'aménagement, d'autres étapes doivent être franchies avant l'officialisation de l'agrandissement, dont l'élaboration d'une proposition de limite et d'un plan de zonage, ainsi que des consultations publiques.

Faits saillants :

À partir du 18 mai 2024, et ce, jusqu'au 14 octobre 2024, le bâtiment d'accueil du site des chutes du Moulin sera ouvert au public. Des employés de la Sépaq seront présents pour accueillir les visiteurs, du jeudi au dimanche en début et en fin de saison, soit de mai à la mi-juin, et de la fête du Travail jusqu'à l'Action de grâce. Pendant la haute saison, de la mi-juin à la fête du Travail, le bâtiment d'accueil sera ouvert 7 jours sur 7, entre 9 h et 17 h. Après la fermeture saisonnière du bâtiment d'accueil, le site demeurera accessible mais sans service.

ce, jusqu'au 14 octobre 2024, le bâtiment d'accueil du site des chutes du Moulin sera ouvert au public. Des employés de la Sépaq seront présents pour accueillir les visiteurs, du jeudi au dimanche en début et en fin de saison, soit de mai à la mi-juin, et de la fête du Travail jusqu'à l'Action de grâce. Pendant la haute saison, de la mi-juin à la fête du Travail, le bâtiment d'accueil sera ouvert 7 jours sur 7, entre 9 h et 17 h. Après la fermeture saisonnière du bâtiment d'accueil, le site demeurera accessible mais sans service. Plusieurs activités seront offertes sur le site, dont l'observation des chutes du Moulin, notamment à partir du belvédère, et l'accès aux sentiers de randonnée, aux panneaux d'interprétation, ainsi qu'à une aire de pique-nique.

L'accès au site sera gratuit pour les 17 ans et moins. Par ailleurs, la carte annuelle du réseau des parcs nationaux du Québec, tout comme la carte annuelle ou le droit d'accès quotidien au parc national de Plaisance , inclueront l'accès au site pour leurs détenteurs. Pour les autres visiteurs, le coût sera de 8,50 $ par personne de 18 ans et plus.

, inclueront l'accès au site pour leurs détenteurs. Pour les autres visiteurs, le coût sera de 8,50 $ par personne de 18 ans et plus. Tous les revenus générés seront réinvestis sur le site et le MELCCFP prévoit des investissements additionnels afin d'améliorer l'expérience des visiteurs.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur les parcs nationaux et sur la mission de la Sépaq.

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs