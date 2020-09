Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique de Lachenaie (section sud-ouest du secteur nord) - Le mandat et la composition de la commission d'enquête

La commission d'enquête sera composée de M me Marie-Hélène Gauthier qui agira à titre de présidente de la commission et de M. Jean Hébert, commissaire.

Compte tenu des circonstances inédites entourant la pandémie associée à la COVID-19 et des mesures exceptionnelles s'y rattachant, le BAPE bénéficie d'une période préparatoire avant que ne débutent les séances publiques sur le projet. Ceci permet à la commission d'enquête de préparer adéquatement son mandat en tenant compte du cadre hors du commun dans lequel il se déroule, en plus de permettre au plus grand nombre de personnes d'obtenir de l'information sur le projet et de se préparer à l'audience publique.

CONSULTATION SUR LES ENJEUX

La commission d'enquête souhaite consulter les citoyens pour connaître leurs préoccupations en lien avec le projet afin de mieux cerner les enjeux qu'ils estiment importants. Les citoyens sont donc invités à remplir dès maintenant et jusqu'au 7 septembre le questionnaire disponible à cet effet dans le site Web du BAPE.

La commission s'appuiera notamment sur les résultats de cette consultation pour établir le calendrier de ses travaux. Les détails à cet effet seront annoncés ultérieurement.

OÙ CONSULTER LA DOCUMENTATION SUR LE PROJET?

L'ensemble du dossier est disponible en version électronique dans le Registre des évaluations environnementales sous la responsabilité du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Les documents qui seront déposés dans le cadre des travaux de la commission d'enquête seront disponibles dans le site Web du BAPE. Les personnes qui ne seraient pas en mesure de consulter la documentation relative au projet sur Internet sont invitées à communiquer avec le BAPE.

Pour plus d'information, vous pouvez communiquer avec M. Pierre Turgeon, coordonnateur au développement des communications, en composant le 581 925-0679 ou, sans frais, le 1 800 463-4732. Vous pouvez également joindre la commission par courrier électronique à l'adresse suivante : [email protected].

Depuis plus de 40 ans, le BAPE informe et consulte les citoyens, enquête, puis avise le ministre responsable de l'Environnement sur les dossiers qu'il lui confie, afin d'éclairer la prise de décision gouvernementale. Pour en savoir plus, consultez le site Web et la page Facebook du BAPE.

