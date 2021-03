Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique de Bury - Préparez-vous à l'audience publique

QUÉBEC, le 1er mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a reçu du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, le mandat de procéder à une enquête et une audience publique sur le Projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique de Bury. Ce mandat débutera officiellement le 15 mars prochain et aura une durée maximale de 4 mois. Les modalités de participation seront annoncées dans un prochain communiqué.

La commission d'enquête sera composée de Mme Marie-Hélène Gauthier, qui agira à titre de présidente de la commission, et de M. Michel Germain, commissaire.

RENCONTRE PRÉPARATOIRE À L'INTENTION DES CITOYENS ET DES MÉDIAS

Soucieuse de mieux faire connaître la mission du BAPE, de favoriser la participation et d'informer les citoyens sur le déroulement de ses travaux, la commission d'enquête invite les citoyens à participer à une rencontre préparatoire à l'audience publique. Les représentants des médias sont également invités à se joindre à cette rencontre qui se tiendra en direct sur la page Facebook du BAPE et dans son site Web.

Ce sera l'occasion d'en apprendre davantage sur le rôle du BAPE, le mandat qu'il a reçu et de se préparer à l'audience publique. Un calendrier et un déroulement prévu des travaux seront aussi présentés. Une période de questions suivra la présentation.

Vous ne pourrez être des nôtres mercredi ? Obtenez davantage d'information sur la participation à nos travaux en consultant le document Préparez-vous à l'audience publique du BAPE et visionnez la rencontre en différé dans notre site ou sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer dans le dossier, abonnez-vous à notre infolettre en cliquant ici.

QUOI : Rencontre préparatoire à l'audience publique

à l'intention des citoyens et des médias





DATE : Le mercredi 3 mars 2021





HEURE : 19 h





ENDROIT : www.bape.gouv.qc.ca

www.facebook.com/BAPEquebec

OÙ CONSULTER LA DOCUMENTATION SUR LE PROJET?

Considérant la situation actuelle entourant la COVID-19 et les mesures particulières applicables, aucun centre de consultation ne pourra être ouvert dans la communauté. Les documents relatifs au projet sont accessibles en version électronique dans le Registre des évaluations environnementales du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Les personnes qui ne seraient pas en mesure de consulter la documentation relative au projet sur Internet sont invitées à communiquer avec le BAPE au 1 800 463-4732.

Depuis plus de 40 ans, le BAPE informe et consulte les citoyens, enquête, puis avise le ministre responsable de l'Environnement sur les dossiers qu'il lui confie, afin d'éclairer la prise de décision gouvernementale. Pour en savoir plus, consultez le site Web et la page Facebook du BAPE.

