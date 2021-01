OTTAWA, ON, le 13 janv. 2021 /CNW/ - Une aide financière fournie par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) est mise à la disposition du public et des groupes autochtones pour favoriser leur participation au processus d'évaluation d'impact du projet d'agrandissement de Deltaport - quatrième poste d'amarrage, une installation d'entreposage et de manutention de conteneurs située à Delta, en Colombie-Britannique, à environ 35 kilomètres au sud de Vancouver.

Cette aide financière est mise à la disposition des particuliers et des groupes admissibles pour soutenir leur participation aux prochains paliers de l'étape préparatoire de l'évaluation d'impact, plus particulièrement l'examen des versions provisoires conjointes des lignes directrices et des plans provincial et fédéral pour l'évaluation d'impact du projet, ainsi que la formulation de commentaires sur ces documents. Lorsque cette phase sera terminée, le public et les groupes autochtones auront une autre occasion pour présenter une demande d'aide financière pour favoriser leur participation aux autres phases du processus d'évaluation d'impact.

Les demandes reçues d'ici le 10 février 2021 seront prises en compte.

Pour la prochaine étape, l'Agence déterminera si une évaluation d'impact fédérale est requise pour le projet. Si une évaluation est nécessaire, les bénéficiaires et le montant de l'aide financière accordée seront publiés à une date ultérieure sur la page Web du projet sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact. Toutefois, si l'Agence détermine qu'une évaluation d'impact fédérale n'est pas requise, aucune aide financière ne sera attribuée et il n'y aura pas une autre occasion pour présenter une demande pour ce projet.

Le projet est assujetti à la fois à la Loi sur l'évaluation d'impact fédérale et à l'Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique. Conformément au principe « un projet, une évaluation », l'Agence et le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique travaillent en collaboration pour la phase initiale de l'examen du projet.

L'Agence est consciente qu'il est plus difficile de mobiliser le public de manière significative et de mener des consultations auprès des Autochtones compte tenu des circonstances découlant de la COVID-19. L'Agence continue d'évaluer la situation, d'ajuster les activités de consultation et d'offrir la flexibilité nécessaire afin de donner la priorité à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens et consulter les groupes concernés de manière significative.

Pour présenter une demande d'aide financière, remplissez le Formulaire de demande pour la Phase de planification disponible sur le site Web de l'Agence au canada.ca/aeic à la section Programmes d'aide financière. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Programme d'aide financière aux participants en écrivant au [email protected] ou en composant le 1-866-582-1884.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence d'évaluation d'impact du Canada, 343-549-3870, [email protected]

