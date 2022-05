Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 25 mai 2022 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) réalise une évaluation environnementale fédérale pour le projet aurifière de Valentine, une mine d'or à ciel ouvert, situé à Terre-Neuve-et-Labrador.

L'Agence invite le public et les peuples autochtones à formuler des commentaires sur la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale, qui comprend les conclusions et les recommandations de l'Agence concernant les effets environnementaux négatifs potentiels du projet et leur importance, les mesures d'atténuation proposées et le programme de suivi.

L'Agence sollicite également des commentaires sur les conditions potentielles formulées dans le cadre de cette évaluation environnementale. Une fois finalisées, les conditions auront force exécutoire pour le promoteur si le projet reçoit l'autorisation d'aller de l'avant.

Comment puis-je participer?

Les commentaires devraient être présentés en ligne en visitant la page d'accueil du projet, sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80169). Le rapport provisoire et les conditions potentielles sont aussi disponible sur le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un autre format, ou organiser une réunion en ligne, peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu'au 24 juin 2022. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de projet.

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Ce projet a fait l'objet de plusieurs consultations auprès du public et des groupes autochtones. Il s'agit de la dernière période de consultation publique du processus.

Quel est le projet proposé?

Marathon Gold Corporation propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la remise en état d'une mine d'or à ciel ouvert située à Valentine Lake, à environ 55 kilomètres au sud-ouest de Millertown, à Terre-Neuve-et-Labrador. Tel qu'il est proposé, le projet aurifère de Valentine comprendra deux mines à ciel ouvert, des piles de déchets, des aires de concassage et d'entreposage, l'infrastructure du site, une installation de gestion des résidus ainsi que des voies d'accès et de desserte du site minier. La capacité de production est estimée à 18 000 tonnes de minerai à haute et faible teneur par jour, pour une durée d'exploitation de 12 ans.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec l'équipe chargée des relations avec les médias de l'Agence en écrivant à [email protected] ou en composant le 343-549-3870.