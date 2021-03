OTTAWA, ON, le 16 mars 2021 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) réalise une évaluation environnementale fédérale du projet aurifère de Fifteen Mile Stream, situé à environ 95 kilomètres au nord-est d'Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Le projet aurifère de Fifteen Mile Stream est assujetti à la fois à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) et à l'Environment Act de la Nouvelle-Écosse, et fait l'objet d'un processus d'évaluation environnementale coopérative.

L'Agence et le ministère de l'Environnement et Changement climatique Nouvelle-Écosse (ECC) invitent le public et les groupes autochtones à formuler des commentaires sur les effets environnementaux potentiels du projet et les mesures proposées pour prévenir ou atténuer ces effets, tels qu'ils sont décrits dans le résumé de l'étude d'impact environnemental du promoteur.

Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu'au 30 avril 2021.

Les commentaires peuvent être présentés en ligne en se rendant sur la page d'accueil du projet, dans le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80117) ou par courriel à ECC, à l'adresse [email protected]. Les commentaires peuvent être présentés soit à l'Agence soit à ECC aux fins de prise en compte dans les évaluations provinciale et fédérale, et seront publiés en ligne dans le cadre des dossiers de projet.

L'Agence est consciente qu'il est plus difficile de mobiliser le public de manière significative et de mener des consultations auprès des Autochtones compte tenu des circonstances découlant de la COVID-19. L'Agence continue d'évaluer la situation, d'ajuster les activités de consultation et d'offrir la flexibilité nécessaire afin de donner la priorité à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens et consulter les groupes concernés de manière significative.

Pour en savoir plus sur le projet, le processus d'examen et les autres moyens de présenter des commentaires, consultez le site Web de l'Agence à Canada.ca/aeic et celui de ECC à gov.ns.ca/nse/ea (anglais seulement).

À la suite de la période de consultation publique, l'Agence rédigera la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale et les conditions potentielles formulées dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet. Le public et les groupes autochtones seront invités à formuler des commentaires sur ces documents lors d'une dernière période de consultation publique sur ce projet.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @AEIC_IAAC #AurifèreFifteenMileStream

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence d'évaluation d'impact du Canada, 343-549-3870, [email protected]

Liens connexes

https://www.ceaa.gc.ca/