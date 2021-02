Projet Apuiat - Des retombées régionales et environnementales importantes, selon la FCCQ

MONTRÉAL, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) se réjouit de la ratification du contrat entre Hydro-Québec, Boralex et les communautés de la Nation innue pour le projet Apuiat. Annoncé par le premier ministre François Legault, ce projet de parc éolien pourrait créer plus de 300 emplois notamment lors de la phase de construction.

« C'est une annonce que nous espérions depuis bon nombre d'années pour la Côte-Nord, mais pour tout le Québec aussi. En plus du partenariat avec les communautés de la Nation innue, il y a des occasions d'affaires importantes dans l'Est-du-Québec pour la fabrication et le transport des pales d'éoliennes », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Tandis que les communautés et les entreprises de la Côte-Nord anticipent des retombées en emplois et en contrats découlant de la construction et de la gestion du parc éolien, celles de la Matanie au Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie y voient des opportunités pour la fabrication et le transport des éoliennes.

« Les surplus énergétiques au Québec ne seront pas éternels. Si l'on souhaite réaliser les projets d'exportation au sud de la frontière tout en comblant nos besoins en électricité, notamment par la hausse de la demande des véhicules électriques, ça prend des projets comme Apuiat », a poursuivi M. Milliard.

Pour la FCCQ, la croissance de l'éolien s'ajoute non seulement à la pluralité énergétique qui fait l'une des forces du Québec, mais permet de contribuer à l'effort de décarbonisation. L'intégration d'une quarantaine de parcs éoliens dans le réseau de distribution d'Hydro-Québec, déjà bien réparti dans le territoire québécois, facilite l'émergence de projets de la sorte.

Boralex démontre qu'elle a à cœur le développement du Québec et le partenariat qu'elle a su construire avec les communautés innues en est un très bel exemple, selon la FCCQ. Sur les territoires hôtes de Port-Cartier et de Uashat mak Mani-utenam, la Nation innue sera d'ailleurs le maître d'œuvre de ce projet du 21e siècle.

« Les démarches ayant permis d'élaborer ce projet s'inscrivent dans un heureux et profitable processus de rapprochement entre les diverses communautés. Cela laisse entrevoir des opportunités pour d'autres projets communs », a conclu Charles Milliard.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Félix Rhéaume, Directeur principal, Communications et relations externes, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Bureau : 514 844-9571, poste 3242, Cellulaire : 514 912-2639

Liens connexes

https://www1.fccq.ca