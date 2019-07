Projet à 735 kV de la ChamouchouaneBout-de-l'Île - Hydro-Québec inaugure des infrastructures construites au coût de 1,3 G$

MONTRÉAL, le 11 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le président-directeur général d'Hydro-Québec, Éric Martel, ainsi que le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, Jonatan Julien, ont annoncé aujourd'hui la mise en service des installations de transport construites dans le cadre du projet à 735 kV de la Chamouchouane-Bout-de-l'Île.

« Ces nouvelles installations permettront de répondre à la demande croissante dans le sud du Québec tout en assurant la fiabilité de l'ensemble du réseau. C'est un chantier d'envergure qui se conclut, soit le plus grand projet de ligne à 735 kV dans l'axe nord-sud depuis 25 ans. Plus de 1 250 personnes ont participé à la construction de quelque 1 000 pylônes depuis 2016 », explique Éric Martel.

« Je suis très fier d'inaugurer ces nouvelles installations. Ce projet est d'une importance capitale pour notre gouvernement, puisque le renforcement du réseau électrique s'inscrit parfaitement dans notre vision d'électrification de notre économie. De plus, il entraîne des retombées économiques importantes pour le Québec, soit plus de 1,1 G$ en services spécialisés et en achat de biens et de matériaux » affirme Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Les trois composantes du projet sont les suivantes :

la ligne de transport à 735 kV de 420 km de longueur qui relie le poste de la Chamouchouane, situé à La Doré au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à la boucle métropolitaine de Montréal ;

le poste Judith-Jasmin à 735-120-25 kV situé à Terrebonne et raccordé à la nouvelle ligne, qui permettra de répondre à la fois aux besoins du réseau principal à 735 kV et à la demande régionale et locale ;

et raccordé à la nouvelle ligne, qui permettra de répondre à la fois aux besoins du réseau principal à 735 kV et à la demande régionale et locale ; le tronçon de ligne à 735 kV de 19 km qui alimente le poste du Bout-de-l'Île, à Montréal.

Voici quelques faits saillants du projet de la Chamouchouane-Bout-de-l'Île :

Coût atteignant 1,3 G$ ;

5 040 km de conducteurs (câbles transportant l'énergie) installés ;

1 000 pylônes érigés ;

33 000 tonnes d'acier utilisées ;

2 500 000 heures travaillées lors de la construction.

Grâce à ces nouvelles installations, les pertes électriques sur le réseau de transport d'Hydro-Québec diminueront considérablement tandis que la flexibilité d'exploitation de ce dernier sera augmentée, et ce, au bénéfice de l'ensemble de la clientèle.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Maxence Huard-Lefebvre, Relations avec les médias, 514 289-5005

Related Links

www.hydroquebec.com