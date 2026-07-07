Project Clean™ et Dispersa™ s'associent pour lancer des produits de nettoyage durables contenant des biosurfactants issus de déchets alimentaires au Canada

HAMILTON, ON, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Project Clean™ s'est associé à Dispersa™, une entreprise canadienne de technologie propre qui convertit les déchets alimentaires en biosurfactants haute performance.

Alors que les pressions sur le développement durable s'intensifient dans les industries canadiennes, la nouvelle gamme de produits de Project Clean montre la voie à suivre et prouve que la nouvelle ère du nettoyage est désormais une réalité. L'avenir du nettoyage commence aujourd'hui, et il est alimenté par l'innovation circulaire qui relève la barre pour l'ensemble de l'industrie. En intégrant des ingrédients recyclés dans des produits de nettoyage de qualité professionnelle, cette collaboration offre au marché une solution de rechange durable à l'huile de palme conventionnelle et aux produits nettoyants à base de pétrole, démontrant que la performance et la responsabilité environnementale ne sont pas incompatibles. Découvrez la gamme Natural et ses avantages à l'adresse suivante : projectclean.com.

La nouvelle gamme de produits intègre PuraSurf™M, le biosurfactant emblématique de Dispersa, conçu à partir d'huiles résiduelles locales et de sucres issus de coproduits agroalimentaires. Elle remplace ainsi les ingrédients synthétiques par des solutions fondées sur les principes de l'économie circulaire. Ce lancement renforce l'engagement de longue date de Project Clean à réduire l'impact environnemental dans l'ensemble de son portefeuille de produits.

« Ce partenariat fait évoluer la façon dont nous fabriquons nos produits », a déclaré Normand Fréchette, président et chef de la direction de Project Clean. « En intégrant la technologie de Dispersa, nous proposons des solutions naturelles haute performance qui favorisent une saine gestion de l'environnement. Nous redéfinissons l'avenir du nettoyage industriel au Canada. »

« Nous sommes honorés de participer à l'initiative de Project Clean, qui lance des produits à l'aide de biosurfactants recyclés pour la première fois sur le marché mondial », a déclaré Nivatha Balendra, fondatrice et cheffe de la direction de Dispersa. « Ensemble, nous démontrons que la circularité peut être un élément standard des chaînes d'approvisionnement responsables tout en améliorant la performance des produits. »

À propos de Project Clean

Project Clean™ est un fournisseur canadien de solutions de nettoyage professionnelles qui allient performance exceptionnelle et respect de l'environnement. L'entreprise utilise la chimie circulaire et des pratiques d'approvisionnement durables pour fabriquer des formules concentrées qui limitent l'utilisation des ressources et la production de déchets. Project Clean sert les secteurs commercial et industriel en prouvant que des normes d'hygiène élevées peuvent coexister avec une démarche écoresponsable.

À propos de Dispersa

Dispersa™ est une entreprise canadienne de technologie propre et un chef de file dans la commercialisation de biosurfactants issus de la valorisation de matières résiduelles. L'entreprise produit des biosurfactants haute performance à partir de coproduits agroalimentaires, proposant une solution circulaire évolutive aux surfactants conventionnels. En misant sur des ingrédients issus de la valorisation de matières résiduelles, Dispersa contribue à réduire l'empreinte environnementale des produits industriels de tous les jours sans compromettre l'efficacité.

SOURCE Project Clean

Personne-ressource pour les médias de Project Clean : Nom : Éliane Fréchette, Poste : Responsable de la création marketing, Téléphone : 1 800 663-9925, Courriel : [email protected]