« Toronto est une plaque tournante du sport et l'adhésion d'A.F.C. Toronto City ne fera que contribuer à la croissance du jeu et à la création d'une plus grande communauté et de meilleures possibilités pour les joueuses dans une ville déjà pleine de talents », déclare Diana Matheson, cofondatrice et directrice générale de Project 8. « L'engagement et la passion de DoorDash Canada envers les femmes et les filles -- sur le terrain et à l'extérieur -- sont des valeurs que Project 8 partage. Cela en fait un autre partenaire solide de Project 8 et renforcera notre ambition de créer des possibilités concrètes pour les femmes dans le domaine des sports. »

L'équipe Toronto City sera menée par une dirigeante d'entreprise locale, une dirigeante sportive et une leader communautaire : Helena Ruken en tant que cheffe de la direction générale, Brenda Ha en tant que directrice des opérations et Jill Burgin en tant que directrice du marketing. Des leaders émérites dans le domaine du soccer et des affaires ayant des racines communes dans l'équipe North Toronto Soccer complètent la direction de l'équipe.

« Étant l'un des clubs fondateurs de Project 8, nous sommes en joie d'amener finalement le soccer professionnel féminin à Toronto » a déclaré Helena Ruken, cheffe de la direction générale d'A.F.C. Toronto City. « Nous nous passionnons d'équité, de diversité et d'inclusion, et nous sommes aux anges de mobiliser encore plus de partenaires, d'adeptes et de membres de notre collectivité locale pour se joindre à nous dans cette aventure, le lancement du soccer professionnel féminin à Toronto. »

On devrait annoncer l'identité et l'écusson du nouveau club aux adeptes du soccer féminin de Toronto au cours de l'année à venir. Toronto City, les Whitecaps de Vancouver et les Foothills de Calgary ont été confirmés comme les trois premières des huit équipes fondatrices de la ligue.

« Nous sommes euphoriques de nous associer à Project 8 selon une formule qui touchera véritablement l'avenir des femmes et des filles dans le domaine des sports », a déclaré Shilpa Arora, directrice générale de DoorDash Canada. « Notre mission est de renforcer l'économie locale et cela commence au sein de la collectivité. Nous nous engageons à investir dans des programmes qui entraînent des changements concrets, créent plus de place à la table des négociations et mettent tout le monde sur un pied d'égalité. »

DoorDash et Project 8 partagent de nombreuses valeurs et s'engagent à émanciper les collectivités locales et à défendre les femmes et les filles en travaillant ensemble pour créer une réalité où plus de filles voient un avenir dans le sport.

« Nous sommes au septième ciel d'accueillir A.F.C. Toronto City au sein du soccer professionnel féminin », a déclaré Breagha Carr-Harris, responsable du football professionnel féminin. « Cet élan est passionnant alors que nous développons la ligue professionnelle de 2025, et il est merveilleux d'inclure A.F.C. Toronto City aux côtés des Whitecaps de Vancouver et des Foothills de Calgary en tant qu'équipes fondatrices au cours de cette période historique. »

À propos de Project 8 Sports inc.

Fondé par Diana Matheson et Thomas Gilbert, titulaires d'une maîtrise en administration des affaires de la Smith School of Business, Project 8 Sports inc. a pour objectif de repousser les limites du possible. Ce sont des personnes d'action et des maîtres d'œuvre qui vivent pour rendre l'impossible possible.

À propos d'A.F.C. Toronto City Inc.

A.F.C. Toronto City est l'une des équipes fondatrices de la nouvelle ligue professionnelle canadienne de soccer féminin. Au cours des deux prochaines années, l'équipe se concentrera sur le développement de l'entreprise, l'obtention du financement et de l'infrastructure nécessaires, et la mise en place d'une expérience de premier ordre pour les joueuses, le personnel et les adeptes au printemps 2025. Toronto City rassemblera les membres de la collectivité tout en inspirant les jeunes femmes et les jeunes filles à diriger, à se développer et à exceller.

À propos de DoorDash Canada

DoorDash (New York Stock Exchange : DASH) est une société de technologie qui met en relation les consommateurs et leurs entreprises locales préférées dans 27 pays dans le monde. Fondé en 2013, DoorDash crée des produits et des services pour aider les entreprises à innover, à se développer et à joindre plus de clients. DoorDash met en place une infrastructure de commerce local qui permet aux commerçants de prospérer dans l'économie de proximité, donne aux consommateurs un accès à une plus grande partie de leur collectivité, et fournit du travail qui favorise l'autonomie de sa main-d'œuvre. Avec DoorDash, il y a un peu de bon dans chaque commande.

