Programme visant la lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel dans les milieux de travail - Le ministre Jean Boulet annonce l'attribution de 2 M$ afin de lutter contre le harcèlement dans les milieux de travail

QUÉBEC, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, lance un cinquième appel de projets dans le cadre du Programme visant la lutte contre le harcèlement psychologique ou sexuel dans les milieux de travail. Doté d'une enveloppe de 2 millions de dollars, cet appel de projets vise à mobiliser les acteurs du marché du travail pour l'adoption de bonnes pratiques afin de contrer le harcèlement psychologique ou sexuel et de prévenir les situations à risque dans les milieux de travail.

Parce que chaque travailleuse ou travailleur et chaque employeur ont droit à un environnement de travail sain, toute action visant à assurer un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique et sexuel est à encourager et à partager. Ainsi, le ministre invite les entreprises et les organismes à s'inspirer des projets développés dans le cadre du Programme pour voir si des formations ou des guides existants pourraient être utilisés dans leur propre milieu.

L'appel de projets lancé cette semaine prendra fin le 31 mars 2022.

Citation :

« Toutes les travailleuses et tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail respectueuses et sécuritaires, ce qui concerne aussi bien la santé psychologique que l'intégrité physique. La lutte contre le harcèlement sexuel et contre le harcèlement psychologique est donc essentielle pour permettre à toutes et à tous de pouvoir travailler dans la dignité et le respect. Les quatre précédents appels de projets que j'ai lancés ont permis de concevoir et de mettre en pratique un grand nombre d'interventions pour comprendre les enjeux et la nature du harcèlement en milieu de travail et trouver les moyens de le combattre. Avec ce nouvel appel de projets, notre gouvernement souhaite continuer ses efforts dans la lutte contre le harcèlement sous toutes ses formes en mettant de l'avant des initiatives porteuses qui contribueront à faire comprendre une fois pour toutes que le harcèlement ne devrait en aucune façon être toléré ou passé sous silence dans le monde du travail comme dans notre société en général. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le Programme comprend deux volets : l'un est destiné aux associations d'employeurs et l'autre, aux associations de travailleurs.





Pour ce cinquième appel de projets, les subventions accordées sont plus élevées qu'auparavant, soit de 95 000 $, au maximum, par projet.





Les organismes ayant déjà participé aux appels de projets antérieurs pourraient, s'ils le souhaitent, renouveler leur demande dans le cadre de cet appel de projets afin de maximiser les effets de leur projet dans les milieux de travail. Le pourcentage de dépenses admissibles pour les demandes de renouvellement a aussi été haussé et atteint maintenant 90 %.





Les projets soumis dans le cadre du Programme peuvent avoir une portée régionale et nationale.





L'administration du Programme est assurée par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).





Depuis l'entrée en vigueur de ce programme en 2018, ce sont 79 projets soumis par des associations d'employeurs ou de travailleurs qui ont été soutenus financièrement, pour un total de 6 millions de dollars. À lui seul, le plus récent appel de projets a mené à la sélection de 29 projets totalisant près de 1,9 million de dollars. On peut découvrir les 79 projets sur le site de la CNESST :





Projets réalisés par les associations de travailleurs



Projets réalisés par les associations d'employeurs





La CNESST fournit des renseignements sur le Programme par téléphone au 1 844 838-0808 ou en ligne.

Renseignements: Source : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796; CNESST, Direction générale des communications, Tél. : 1 866 966-4705

