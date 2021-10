Programme Supplément au loyer de la Société d'habitation du Québec - Aide financière pour 35 logements sociaux dans le cadre du projet de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi

SAGUENAY, QC, le 4 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest est fière d'annoncer que la Société d'habitation du Québec (SHQ) financera 35 logements sociaux avec l'aide de son programme Supplément au loyer pour soutenir le projet de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi, qui sera désormais située dans l'ancien couvent des Servantes du Très-Saint-Sacrement.

Rappelons qu'en janvier dernier, ce projet avait obtenu une contribution de 1,2 million de dollars dans le cadre du programme Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) du gouvernement fédéral.

C'est dans ce contexte que la communauté religieuse des Servantes du Très-Saint-Sacrement vient de faire don du couvent à la Fondation Monseigneur Léonce Bouchard, qui poursuit son association avec la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi afin d'assurer, dans cet immeuble, la gestion de 35 chambres pour personnes en situation d'itinérance.

Les travaux d'aménagement estimés à près de 2 millions de dollars ont été confiés à l'organisme Hébergement Plus. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean contribue également au soutien financier de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi. Le chantier s'amorcera au cours des prochaines semaines.

Citations

« C'est avec beaucoup d'émotions que j'annonce aujourd'hui la réalisation d'un important projet d'habitation que notre communauté attendait depuis longtemps. Je tiens à souligner la grande générosité de la communauté religieuse des Servantes du Très-Saint-Sacrement et à la remercier pour ce magnifique don. Je veux aussi féliciter la Fondation Monseigneur Léonce Bouchard ainsi que la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi pour cette belle initiative en collaboration avec l'organisme Hébergement Plus et l'Office municipal d'habitation de Saguenay. Ce projet, dont j'avais fait l'une de mes plus importantes priorités depuis le début de mon mandat permettra de loger adéquatement les personnes en situation d'itinérance et permettra également d'offrir un milieu de travail adéquat aux intervenants de la Maison d'accueil pour sans-abri. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

« La Fondation Monseigneur Léonce Bouchard ne remerciera jamais assez les artisans de ce beau projet. L'annonce d'aujourd'hui nous permettra d'offrir davantage de services et de places à des personnes qui en ont vraiment besoin. Si la vie était un champ de bataille, il ne serait pas exagéré de dire que nos œuvres sont au front, qu'après elles, le filet social est sérieusement mis à mal. Nous sommes fiers de poursuivre notre mission dans cet endroit empreint d'histoire et d'humilité, à l'image des Servantes du Très-Saint-Sacrement. Soyez assurés que nous en ferons bon usage. »

Dominique Bouchard, président de la Fondation Monseigneur Léonce Bouchard

« Le comité immeuble de La MSA avait le mandat de soit faire réparer la maison actuelle ou de se lancer à la recherche de l'emplacement d'une nouvelle maison. C'est avec l'aide de la ministre Andrée Laforest, des sœurs du Très-Saint-Sacrement, de la Fondation Monseigneur Léonce Bouchard, de l'OMH et du gouvernement fédéral que nous pouvons compter sur ce magnifique site à proximité des services. »

Marc Brassard, président de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi

Faits saillants

Les religieuses de la congrégation des Servantes du Très-Saint-Sacrement ont été présentes au Saguenay pendant 120 ans avant de quitter leur couvent de Chicoutimi en décembre 2020.

en décembre 2020. La Fondation Monseigneur Léonce Bouchard regroupe quatre œuvres de bienfaisance : la Soupe populaire, les Fringues, la Maison d'accueil pour sans-abri et l'Atelier de récupération Saint-Joseph . Elle soutient également plusieurs organismes qui ont pour mission de combattre la pauvreté.

. Elle soutient également plusieurs organismes qui ont pour mission de combattre la pauvreté. La Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'accueillir les personnes sans-abri qui vivent une désorganisation psychosociale et/ou une situation de crise et de leur venir en aide.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

