Programme Prévention jeunesse - Le gouvernement investit 1,5 M$ dans des initiatives régionales pour prévenir la criminalité chez les jeunes

QUÉBEC, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel, annonce qu'il octroie, pour l'année 2022-2023, 1,5 M$ en soutien à 12 initiatives régionales qui visent à agir de façon concertée en prévention de la criminalité chez les jeunes.

Citation :

« Je suis très fier de soutenir ces initiatives en prévention de la criminalité. La prévention est assurément le meilleur outil pour réduire les crimes. Les 12 organismes sélectionnés orientent leurs actions vers les jeunes en difficulté sociale et en situation de vulnérabilité. Ils visent à agir de façon à répondre aux besoins d'inclusion et de bien-être de notre jeunesse, qui constitue la force vive de notre avenir à tous. Il est de notre devoir collectif de l'éloigner de la criminalité et de la soutenir pour le développement de tout son potentiel. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Voici les 12 organismes qui reçoivent chacun 125 000 $ du programme Prévention jeunesse - Volet enjeux de sécurité jeunesse :

Carrefour jeunesse-emploi Chauveau (région 01 - Capitale-Nationale);

CDC ICI Montmagny-L'Islet (région 02 - Chaudière-Appalaches);

Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac (région 02 - Chaudière-Appalaches);

Centre de loisirs Monseigneur- Pigeon (région 03 - Montréal);

Les YMCA du Québec (région 03 - Montréal);

Table de concertation jeunesse de Lachine (région 03 - Montréal);

Mesures alternatives jeunesse de Laval (région 04 - Laval);

Justice alternative du Suroît (région 05 - Montérégie);

Maison des jeunes de Repentigny (région 06 - Lanaudière);

Centre d'hébergement multiservice de Mirabel (région 07 - Laurentides);

Collectif régional du Bas- Saint-Laurent (région 08 - Bas-Saint-Laurent);

Communauté de Nutashkuan - secteur des services sociaux - Centre de santé et de services sociaux Tsukuminu-Kananj (région 09 - Côte-Nord).

(région 09 - Côte-Nord). Pour 2022-2023, les investissements du ministère de la Sécurité publique (MSP) en matière de prévention de la criminalité totalisent 30 M$, soit plus du double de l'année précédente. Ces sommes permettent la réalisation de 325 projets, y compris des initiatives de concertation, de travail de rue, d'intervention et de formation.

Le soutien aux initiatives de prévention de la criminalité constitue une composante majeure de l'appui offert par le MSP à ses partenaires.

