Programme Passeport Attraits : le gouvernement du Québec bonifie de 8,7 M$ l'aide pour stimuler le tourisme

QUÉBEC, le 12 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Devant le grand succès qu'a connu le programme Passeport Attraits depuis son lancement le 21 juin dernier, la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer l'octroi de 8,7 millions de dollars supplémentaires afin d'en bonifier l'enveloppe. Grâce à cette somme additionnelle, l'initiative se poursuivra afin de stimuler le tourisme d'automne et d'hiver dans toutes les régions du Québec.

Pendant la saison estivale, 70 attraits leaders se sont associés avec plus de 270 entreprises touristiques afin de proposer au-delà de 280 passeports dans les 15 régions touristiques du Québec.

Une offre renouvelée sera bientôt disponible, ce qui permettra aux Québécois et aux entreprises saisonnières automnales et hivernales de se prévaloir du programme Passeport Attraits.

Rappelons que le programme Passeport Attraits permet de réduire le coût d'accès des visiteurs aux attraits touristiques du Québec en octroyant 20 % de rabais à l'achat d'un passeport de deux attraits, 30 % pour un passeport de trois attraits et 40 % pour un passeport de quatre attraits.

Les objectifs du programme sont les suivants :

stimuler le tourisme au Québec en favorisant la visite de plusieurs attraits touristiques;

soutenir financièrement les attraits touristiques en réduisant le coût d'accès des visiteurs;

maximiser les retombées économiques dans les régions du Québec;

encourager l'ensemble des Québécois à voyager au Québec et à devenir des ambassadeurs de la destination.

L'offre est accessible sur le site Quebecvacances.com, et la réduction est proposée au moment de l'achat sur les plateformes transactionnelles des attraits visés.

Citations :

« Je suis très fière que les Québécois aient répondu en si grand nombre à notre appel en visitant le Québec et ses attraits cet été. Le programme Passeport Attraits a permis à nos entreprises touristiques de se mobiliser et d'offrir des passeports attrayants à rabais aux touristes québécois, en plus de générer des liquidités directes pour les attraits participants et des retombées économiques pour les collectivités locales. En bonifiant son enveloppe, nous poursuivons sur cette lancée déjà bien amorcée et continuons de soutenir nos entreprises touristiques ainsi que l'économie de l'ensemble de nos régions. J'invite donc les Québécois à profiter des belles saisons à venir pour découvrir ou redécouvrir nos attraits tout en respectant les recommandations de la santé publique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Le programme Passeport Attraits a rapidement suscité un fort intérêt de la part des dirigeants d'attraits et d'activités touristiques, qui ont vu tout le potentiel de ce levier de relance économique. Événements Attractions Québec accueille avec enthousiasme la bonification de l'enveloppe. Celle-ci permettra aux attractions actives pendant les saisons d'automne, d'hiver et de printemps de profiter également de l'occasion pour faire équipe avec des partenaires afin d'offrir de nouveaux passeports qui inciteront les Québécois à continuer de découvrir le Québec et ses régions. »

François-G. Chevrier, directeur général d'Événements Attractions Québec

Liens connexes :

Pour connaître l'ensemble des mesures mises en place pour soutenir l'industrie touristique, visitez Québec.ca.

Pour découvrir les Passeports Attraits proposés, visitez Quebecvacances.com.

