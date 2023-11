Programme Novoclimat - Québec s'associe, pour une 17e année, à la maison de la Fondation Maurice-Tanguay Novoclimat

QUÉBEC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est fier d'annoncer la poursuite de son partenariat avec la Fondation Maurice-Tanguay dans le cadre de la campagne annuelle caritative au profit des enfants aux besoins particuliers. Ainsi, la maison de la Fondation Maurice-Tanguay Novoclimat 2024 continuera d'être conçue selon les exigences du programme d'efficacité énergétique Novoclimat offrant une isolation, une étanchéité et une ventilation supérieures aux normes de construction en vigueur. C'est ce qu'annonce, aujourd'hui, le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette.

On estime qu'une maison neuve Novoclimat permet à ses occupants de réaliser des économies de 20 % sur les coûts d'énergie par rapport à une habitation construite selon le Code de construction du Québec. Une maison Novoclimat offre plus de confort aux occupants et améliore grandement la qualité de l'air intérieur de l'habitation.

Tout en appuyant l'œuvre de la Fondation, ce partenariat permet de sensibiliser la population aux gestes à poser pour améliorer l'efficacité énergétique des habitations. La visite virtuelle de la maison Maurice-Tanguay offre ainsi aux internautes des astuces démontrant les bénéfices de solutions écoénergétiques dans chacune des pièces. Il suffit de repérer les pastilles jaunes pour découvrir tous ces conseils.

Des mesures d'efficacité énergétique diversifiées

Outre Novoclimat, qui vise des constructions neuves écoénergétiques, cette collaboration est l'occasion de mettre en valeur différents programmes et divers gestes favorisant la transition énergétique, tels que :

Chauffez vert : pour remplacer un système de chauffage au mazout par un système alimenté par une énergie renouvelable ou pour soutenir le passage d'un système de chauffage au gaz naturel à un système biénergie qui utilise l'électricité comme source d'énergie principale et le gaz naturel comme source d'appoint;

Rénoclimat : pour les projets de rénovation résidentielle écoénergétique;

Roulez vert : pour l'acquisition d'un véhicule électrique et d'une borne de recharge;

Des conseils pratiques, qu'on trouve également en grand nombre dans le site Web du Ministère sous la thématique de la transition énergétique.

Citation :

« Notre gouvernement est fier de s'associer à la Fondation Maurice-Tanguay dans l'objectif de sensibiliser la population aux enjeux énergétiques. En plus de soutenir la noble mission de la Fondation envers les enfants aux besoins particuliers, ce partenariat permet la poursuite de nos objectifs d'économie d'énergie pour un Québec plus sobre en carbone. L'efficacité énergétique : une solution avantageuse et accessible à tous! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Depuis 1999, Novoclimat définit des exigences techniques à respecter lors de la construction d'une maison ou d'un multilogement afin d'offrir une performance énergétique supérieure aux normes de construction en vigueur. Ces exigences sont révisées régulièrement afin qu'elles demeurent supérieures à celles prescrites dans la partie 11 « Efficacité énergétique » du Code de construction du Québec, mais aussi pour bien répondre aux besoins du marché.

Cet engagement s'inscrit, entre autres, dans la philosophie du Plan pour une économie verte 2030 lancé par le gouvernement en novembre 2020, lequel a pour objectif d'encourager la transition énergétique de tous les secteurs, notamment celui de l'habitation.

