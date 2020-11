Programme Jeunes en mouvement vers l'emploi - Le ministre Jean Boulet annonce plus de 1,8 million de dollars pour soutenir la relève en aérospatiale

QUÉBEC, le 25 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce l'attribution, sur deux ans, d'une aide financière de 1 825 568 $ au Comité sectoriel de main-d'œuvre en aérospatiale (CAMAQ) dans le cadre du programme Jeunes en mouvement vers l'emploi (JME).

Les fonds accordés seront utilisés pour renouveler le programme Ton 1er emploi en aérospatiale. Ce programme a comme principal objectif d'accompagner la relève en favorisant son intégration ainsi que son maintien en emploi dans ce secteur. Le projet permettra à 130 nouveaux diplômés qui désirent s'orienter en aérospatiale de mettre à profit leurs compétences scolaires en leur offrant une expérience concrète de travail en lien avec leurs études.

Mobiliser les jeunes

Le programme JME vise à mettre en action des idées novatrices pour mobiliser les jeunes de 15 à 30 ans, en complémentarité de l'offre de services publics d'emploi sur l'ensemble du territoire québécois.

Rappelons que 104 projets, soit 95 régionaux et 9 nationaux, se partageront 54 894 500 $, pour deux ans, dans le cadre de JME. Au total, ces initiatives permettront à environ 5 600 jeunes de s'intégrer de façon durable au marché du travail ou de les accompagner dans leur processus de choix de carrière.

Ces projets sont financés dans le cadre de l'Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, à laquelle participe financièrement le gouvernement fédéral, plus précisément par l'intermédiaire du volet régional de la Stratégie emploi et compétences jeunesse.

Citations :

« L'industrie de l'aérospatiale a vécu son lot de turbulences dans les derniers mois. Les perspectives encourageantes d'un éventuel vaccin laissent présager des jours plus clairs pour ce secteur d'activité, notamment grâce à la reprise du tourisme. L'industrie aérospatiale est importante pour le Québec, puisqu'elle regorge de multiples talents et compétences. Il faut les préserver et favoriser leur transmission à la relève. Nous sommes fiers de démontrer notre support en offrant une aide financière qui permettra de soutenir la relève dans le secteur aéronautique et de l'aérospatiale québécois. Le programme Ton 1er emploi en aérospatiale contribuera à faciliter l'intégration de la relève au marché du travail ainsi qu'au maintien en emploi des jeunes diplômés. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des programmes novateurs qui visent à aider les jeunes à réaliser leur potentiel et à joindre le marché du travail. En ces moments difficiles, nous devons prendre toutes les mesures possibles pour soutenir les jeunes et les aider à tisser leur avenir. Le programme Ton 1er emploi en aérospatiale, financé dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, est une belle occasion pour les jeunes nouvellement diplômés désirant s'orienter en aérospatiale d'acquérir des compétences et de recevoir la formation dont ils ont besoin pour s'intégrer au marché du travail, réaliser leur potentiel et entreprendre des carrières fructueuses. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

Faits saillants :

Le CAMAQ désire offrir le programme Ton 1 er emploi en aérospatiale au plus grand nombre d'entreprises du secteur de l'aérospatiale au Québec et favoriser une création d'emplois durables chez 130 nouveaux diplômés. Ainsi, chaque entreprise pourra bénéficier d'au plus 6 participants. Le CAMAQ veillera au déploiement du programme et à la disponibilité des fonds. La période de recrutement se terminera le 4 septembre 2021.

Ce programme a comme objectif de promouvoir la diversité au sein des participants. Ainsi, au moins 15 % du total des participants seront issus de groupes sous-représentés, notamment les immigrants, les Autochtones et les femmes. Rappelons que les emplois du secteur de l'aérospatiale sont majoritairement occupés par des hommes.

Les projets déposés dans le cadre du programme JME amènent les jeunes à perfectionner leurs compétences ou leur offrent de l'accompagnement dans leur transition vers le marché du travail.

L'Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, par l'intermédiaire de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, du gouvernement du Canada , est dotée d'une enveloppe d'environ 135 millions de dollars pour la période 2020-2025.

, est dotée d'une enveloppe d'environ 135 millions de dollars pour la période 2020-2025. Le soutien des jeunes en matière d'emploi répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter l'intégration au marché du travail et le maintien en emploi.

