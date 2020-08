Programme Jeunes en mouvement vers l'emploi - Le ministre Jean Boulet accorde près de 736 000 $ pour soutenir l'intégration à l'emploi des jeunes en Montérégie

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 6 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce que le Carrefour jeunesse-emploi des comtés Iberville/Saint-Jean recevra 735 781 $ sur une période allant jusqu'au 31 mars 2022 dans le cadre du programme Jeunes en mouvement vers l'emploi (JME) pour le projet Réso-vélos.

Né d'un partenariat entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le service de police de la ville et le Carrefour jeunesse-emploi des comtés Iberville/Saint-Jean, ce projet permettra à des jeunes du secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu de récupérer des vélos trouvés et non réclamés, de les réparer et de les redistribuer à d'autres jeunes, à des familles à faible revenu, à de nouveaux arrivants, à des réfugiés ou à des citoyens qui auront été dirigés vers eux par des organismes communautaires de la région.

Les participants au projet pourront ainsi acquérir des compétences en mécanique de vélos. Ils développeront également des aptitudes sociales dans le cadre du service à la clientèle et des activités culturelles ou de loisirs organisées dans le milieu, comme des ateliers d'entretien de vélos ou de sensibilisation au port du casque. Ces nouvelles compétences, connaissances et expériences acquises au cours de leur participation au projet pourront leur servir dans divers secteurs d'emploi.

Mobiliser les jeunes

Le programme JME vise à mettre en œuvre des idées novatrices pour mobiliser les jeunes de 15 à 30 ans, en complémentarité des services publics d'emploi offerts sur l'ensemble du territoire québécois.

Précisons que 104 projets, soit 95 régionaux et 9 nationaux, bénéficieront de 54 894 500 $, répartis sur deux ans, dans le cadre du programme JME. Ces initiatives permettront à un total d'environ 5 600 jeunes de s'intégrer de façon durable au marché du travail ou d'être accompagnés dans leur processus de choix de carrière.

Les projets acceptés sont variés, allant de la formation numérique des communautés autochtones au jardinage solidaire au bénéfice des plus démunis.

Citations :

« Les jeunes Québécoises et Québécois représentent l'avenir de notre nation. Le développement des compétences de nos jeunes, particulièrement dans ce contexte de pandémie, est au cœur de la relance économique du Québec. C'est une priorité pour moi de leur donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent développer leur autonomie et trouver leur place de façon durable sur le marché du travail. C'est ce que votre gouvernement fait en soutenant financièrement des projets innovants et créatifs comme Réso-vélos. Nous agissons maintenant pour la communauté de demain. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des programmes novateurs qui visent à aider les jeunes à réaliser leur potentiel et à joindre le marché du travail. En ces moments difficiles, nous devons prendre toutes les mesures possibles pour soutenir les jeunes et les aider à tisser leur avenir. Dans le cadre du programme Jeunes en mouvement vers l'emploi, le projet Réso-vélos est une belle occasion pour les jeunes de Saint-Jean-sur-Richelieu, et de toute la Montérégie, d'acquérir des compétences pratiques et de soutenir leur communauté. Financé en partie par la Stratégie emploi et compétences jeunesse, le projet Réso-vélos vient appuyer l'engagement du gouvernement du Canada à atténuer les répercussions économiques de la COVID-19 sur les jeunes Canadiens. »

Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées.

« Nous sommes à l'heure de la relance économique au Québec, et chaque personne peut y contribuer. Je suis fier de constater que le Carrefour jeunesse-emploi des comtés Iberville/Saint-Jean a répondu à l'appel de mon collègue pour aider les jeunes de cette région à développer leurs habiletés socioprofessionnelles. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Je suis fière que notre gouvernement soutienne un organisme aussi important pour les jeunes de notre région que le Carrefour jeunesse-emploi des comtés Iberville/Saint-Jean. Le projet Réso-vélos est porteur pour toute notre communauté, mais plus particulièrement pour ceux et celles qui profiteront de vélos remis à neuf par nos jeunes. »

Claire Samson, députée d'Iberville

« Nos jeunes ont parfois besoin d'être stimulés par des projets concrets comme celui du Carrefour jeunesse-emploi des comtés Iberville/Saint-Jean. C'est de cette façon qu'ils développent pleinement leur potentiel. Je suis donc fier que notre gouvernement finance cette initiative dont les effets seront porteurs pour la communauté et les jeunes. »

Louis Lemieux, député de Saint-Jean

Faits saillants :

Cette annonce du ministre Boulet découle de l'appel de projets lancé en février dernier qui visait les organisations qui œuvrent auprès des jeunes ayant des difficultés à intégrer le marché du travail.

Avant la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, le Québec comptait 136 000 jeunes qui n'étaient ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF).

Les projets déposés dans le cadre du programme JME amènent les jeunes à perfectionner leurs compétences ou leur offrent de l'accompagnement dans leur transition vers le marché du travail.

Le programme JME s'inscrit dans le cadre de l'Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) du gouvernement du Canada . Cette dernière est dotée d'une enveloppe d'environ 135 millions de dollars pour la période allant jusqu'en 2025.

. Cette dernière est dotée d'une enveloppe d'environ 135 millions de dollars pour la période allant jusqu'en 2025. La Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) a été modernisée en 2019 pour offrir un vaste éventail de programmes visant à aider les jeunes à surmonter des obstacles à l'emploi et à acquérir les compétences, les aptitudes et l'expérience de travail nécessaires pour bien commencer leur carrière.

Cette entente historique répond à une demande répétée depuis plus de 20 ans par le gouvernement du Québec pour assurer la maîtrise d'œuvre des mesures actives d'emploi sur son territoire.

Le soutien des jeunes en matière d'emploi répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter l'intégration au marché du travail et le maintien en emploi.

