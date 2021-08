Programme Jeunes en mouvement vers l'emploi - Le ministre Jean Boulet accorde près de 300 000 $ pour favoriser l'intégration en emploi et la francisation de jeunes Gaspésiens

GASPÉ, QC, le 4 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, accorde une aide financière de 298 806 $ au Comité d'Action Sociale Anglophone (CASA) pour le projet Ready To Work (Prêts à travailler) en Gaspésie, qui vise à lever les obstacles que les jeunes d'expression anglaise peuvent rencontrer quand ils veulent intégrer le marché du travail.

Grâce à ce soutien financier, 15 jeunes acquerront les habiletés et l'expérience nécessaires pour obtenir un emploi stable. Ils participeront, entre autres, à des formations de francisation et de développement des compétences spécifiques au secteur touristique gaspésien.

Retenue à la suite de l'appel de projets du programme Jeunes en mouvement vers l'emploi (JME), dont l'objectif est de mettre en action des idées novatrices pour mobiliser les jeunes de 15 à 30 ans, cette initiative est subventionnée dans le cadre de l'Entente de contribution Canada-Québec. Le gouvernement fédéral participe financièrement à cette initiative par l'intermédiaire du volet régional de la Stratégie emploi et compétences jeunesse.

Citations

« La concrétisation de ce projet est en parfaite adéquation avec notre désir de faire du Québec une société juste et inclusive, qui fait appel à tous ses talents disponibles pour répondre aux besoins de main-d'œuvre. Il est essentiel de miser sur une meilleure intégration en emploi des clientèles sous-représentées, comme les jeunes d'expression anglaise de Gaspésie. Cette aide financière de près de 300 000 $ vise à leur offrir des outils adaptés à leur situation pour qu'ils puissent intégrer durablement le marché du travail. Continuons à encourager la relève, indispensable moteur de l'économie de la région. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des programmes novateurs qui visent à aider les jeunes à réaliser leur potentiel et à intégrer le marché du travail. En ces moments difficiles, nous devons prendre toutes les mesures possibles pour appuyer les jeunes et les aider à tisser leur avenir. Le projet Ready To Work (Prêts à travailler), financé dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, est une belle occasion pour des jeunes anglophones de la région de la Gaspésie d'acquérir des compétences et de recevoir la formation dont ils ont besoin pour intégrer le marché du travail, réaliser leur potentiel et entreprendre des carrières fructueuses. »

Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Le développement de compétences est au cœur de la relance du Québec. Faire le bon choix de carrière peut représenter un défi important pour les jeunes. Or, leur intégration dans la société québécoise comme citoyens responsables et autonomes est une priorité pour votre gouvernement. Dans cette optique, nous devons aider tous nos jeunes, dont ceux d'expression anglaise, à trouver leur place pour s'épanouir sur le marché du travail. Je suis fier de soutenir ce projet qui s'inscrit totalement dans cette stratégie. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, adjoint parlementaire du ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« Je suis convaincu que l'annonce d'aujourd'hui, qui découle du Plan d'action jeunesse 2021-2024, aura des répercussions positives pour ces jeunes Gaspésiens, qui souhaitent intégrer le marché du travail. Une fois de plus notre gouvernement démontre son engagement envers la jeunesse dans toutes les régions du Québec. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse)

Faits saillants :

Cette annonce du ministre Boulet découle de l'appel de projets, lancé en février 2020, destiné aux organismes œuvrant auprès de jeunes ayant des difficultés à intégrer le marché du travail. Une centaine de projets, réalisés partout au Québec, se partageront 54,9 millions de dollars sur deux ans. Ces projets permettront d'accompagner environ 5 600 jeunes dans leur processus de choix de carrière afin qu'ils intègrent durablement le marché de l'emploi.

CASA travaille activement au développement et au renforcement de la vitalité de la population anglophone gaspésienne par le biais de la représentation de ses intérêts ainsi que par la création de programmes visant à répondre aux besoins de cette communauté.

La communauté d'expression anglaise représente près de 10 % de la population gaspésienne. Du fait de son histoire, cette communauté connaît des réalités socioéconomiques et des enjeux démographiques qui lui sont propres.

En 2020, dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, une baisse importante de l'emploi a été constatée chez les jeunes de 15 à 24 ans (-1 000; -25,6 %). Celle-ci est fortement corrélée à la diminution de leur présence sur le territoire. En effet, l'inadéquation entre l'offre de formation secondaire et postsecondaire et les besoins du marché du travail incite plusieurs jeunes à quitter la région pour poursuivre des études spécialisées.

Le Québec compte 200 000 jeunes qui ne sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation, soit plus d'un jeune sur dix.

L'Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec est dotée d'une enveloppe d'environ 135 millions de dollars pour la période 2020-2025.

Cette formation répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de développer des approches innovantes pour augmenter l'intégration et le maintien en emploi.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources: Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél.: 438 526-8750; Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél.: 418 643-9796