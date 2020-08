Programme Jeunes en mouvement vers l'emploi - Le ministre Jean Boulet accorde plus de 463 000 dollars pour soutenir l'intégration en emploi des jeunes dans Charlevoix

CHARLEVOIX, QC, le 27 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, en collaboration avec sa collègue Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, annonce une aide financière de 463 776 dollars à la Chambre de commerce de Charlevoix afin de soutenir l'organisation du projet Se réaliser en Charlevoix.

Dans le but de favoriser l'embauche de jeunes travailleuses et travailleurs de 15 à 30 ans n'étant ni en emploi, ni aux études, ni en formation, la Chambre de commerce de Charlevoix a mis sur pied le projet Se réaliser en Charlevoix, qui propose un soutien financier et un accompagnement aux entreprises de la région qui sont à la recherche de main-d'œuvre. Ainsi, la possibilité est offerte à 45 jeunes de trouver leur place sur le marché du travail charlevoisien.

Ce projet novateur, retenu à la suite de l'appel de projets du programme Jeunes en mouvement vers l'emploi (JME), est subventionné dans le cadre de l'Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, à laquelle participe financièrement le gouvernement fédéral, plus précisément par l'intermédiaire du volet régional de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ).

« Toutes les initiatives qui visent à soutenir les jeunes à trouver leur place sur le marché du travail sont les bienvenues. Le financement de ce projet va permettre d'accompagner tant les jeunes que les entreprises de la région pour une intégration réussie de part et d'autre et, plus largement, de les maintenir en emploi. La rétention du personnel et le développement des compétences sont au cœur de la relance économique, tout particulièrement dans le contexte actuel de pandémie. Il est essentiel de donner les outils nécessaires à la relève afin qu'elle puisse s'épanouir sur le marché du travail. L'objectif est de s'assurer que tous participent activement à la relance et à la vitalité économiques, et ce, à la grandeur du Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des programmes novateurs qui visent à créer plus d'occasions d'emploi pour les jeunes. En ces moments difficiles, nous devons prendre toutes les mesures possibles pour soutenir les jeunes et les aider à tisser leur avenir. Le projet Se réaliser en Charlevoix, dont le financement provient en partie de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, est une belle occasion pour les jeunes de Charlevoix d'acquérir des compétences et de recevoir la formation dont ils ont besoin pour s'intégrer au marché du travail, réaliser leur potentiel et entreprendre des carrières fructueuses. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« La contribution de toutes et de tous est essentielle pour maintenir une économie locale forte et dynamique dans notre belle région, Charlevoix. Je suis fière que notre gouvernement soutienne ainsi des projets novateurs qui mettent de l'avant la relève de notre région. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

La région de Charlevoix se distingue par son profil démographique : la population des 15-64 ans, celle dont la présence sur le marché du travail est la plus probable, représente 58,2 % de la population totale, alors qu'elle compose 64 % de la population dans la Capitale-Nationale (ainsi qu'au Québec).

Cette annonce du ministre Boulet découle de l'appel de projets lancé en février dernier qui visait les organisations qui œuvrent auprès des jeunes ayant des difficultés à intégrer le marché du travail.

Avant la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, le Québec comptait 136 000 jeunes qui n'étaient ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF).

Les projets acceptés dans le cadre du programme JME amènent les jeunes à perfectionner leurs compétences ou leur offrent de l'accompagnement dans leur transition vers le marché du travail.

L'Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec dans le cadre de la SECJ du gouvernement du Canada est dotée d'une enveloppe d'environ 135 millions de dollars pour la période 2020-2025. Cette entente historique répond à une demande répétée depuis plus de 20 ans par le gouvernement du Québec pour assurer la maîtrise d'œuvre des mesures actives d'emploi sur son territoire.

La SECJ a été modernisée en 2019 pour offrir un vaste éventail de programmes visant à aider les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi et à acquérir les compétences, les aptitudes et l'expérience de travail nécessaires pour bien commencer leur carrière.

Le soutien des jeunes en matière d'emploi répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter l'intégration et le maintien en emploi.

