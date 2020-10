Programme Jeunes en mouvement vers l'emploi - Le ministre Jean Boulet accorde plus de 365 000 $ pour soutenir l'intégration en emploi des jeunes personnes immigrantes en Outaouais

GATINEAU, QC, le 20 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce que le Service Intégration Travail Outaouais (SITO) recevra 365 055 $ pour mener le projet JME SITO-Jeunes, dans le cadre du programme Jeunes en mouvement vers l'emploi (JME).

Ce projet vise à aider 22 jeunes de 16 à 30 ans issus de l'immigration à développer leur autonomie et à acquérir des outils qui facilitent leur intégration durable au marché du travail. Répartis en deux cohortes de 11 personnes, les participantes et participants bénéficient d'un accompagnement de 20 semaines, soit 8 semaines de formation visant le développement de compétences et d'aptitudes au travail et 12 semaines d'expérience de travail en entreprise. Ils ont notamment l'occasion de se familiariser avec la culture d'entreprise nord-américaine et de développer leur plein potentiel.

Mobiliser les jeunes

Le programme JME vise à mettre en action des idées novatrices pour mobiliser les jeunes de 15 à 30 ans, en complémentarité de l'offre de services publics d'emploi sur l'ensemble du territoire québécois.

Rappelons que 104 projets, soit 95 régionaux et 9 nationaux, se partageront 54 894 500 $, pour deux ans, dans le cadre de JME. Au total, ces initiatives permettront à environ 5 600 jeunes de s'intégrer de façon durable au marché du travail ou de les accompagner dans leur processus de choix de carrière.

Ces projets sont financés dans le cadre de l'Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, à laquelle participe financièrement le gouvernement fédéral, plus précisément par l'intermédiaire du volet régional de la Stratégie emploi et compétences jeunesse.

Citations :

« Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, la participation active des jeunes au marché du travail est essentielle à la relance et à la vitalité économiques du Québec. Les initiatives qui visent à les soutenir dans leur intégration sont donc prioritaires pour notre gouvernement. C'est pourquoi le projet JME SITO-Jeunes, qui contribue au développement des aptitudes socioprofessionnelles des jeunes personnes immigrantes de l'Outaouais, est si pertinent. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des programmes novateurs qui visent à aider les jeunes à réaliser leur potentiel et joindre le marché du travail. En ces moments difficiles, nous devons prendre toutes les mesures possibles pour soutenir les jeunes et les aider à tisser leur avenir. Le projet JME SITO-Jeunes, financé dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, est une belle occasion pour les jeunes personnes immigrantes de l'Outaouais d'acquérir des compétences et de recevoir la formation dont ils ont besoin pour s'intégrer au marché du travail, réaliser leur potentiel et entreprendre des carrières fructueuses. »

Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Pour que les jeunes puissent contribuer à la relance économique de l'Outaouais et du Québec, il faut leur donner les outils nécessaires pour y arriver. L'organisme SITO, un acteur clé en matière d'intégration des personnes immigrantes, met d'ailleurs tout en œuvre pour aider les jeunes de la région à développer leurs compétences et aptitudes pour leur permettre d'accéder au marché du travail et d'y rester. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Notre projet JME SITO-Jeunes contribuera à l'intégration de 22 jeunes personnes immigrantes au marché du travail de l'Outaouais. Ce projet nous permettra de leur démontrer les spécificités de la culture d'entreprise québécoise afin qu'ils puissent surmonter tous les obstacles liés à leur démarche de recherche d'emploi. Ils pourront ainsi contribuer à leur tour à la relance économique de l'Outaouais en répondant aux besoins des employeurs de la région en termes de main-d'œuvre bien préparée, motivée et qualifiée. »

Roxana Merello, directrice générale, SITO

Faits saillants :

Cette annonce du ministre Boulet découle de l'appel de projets lancé en février dernier qui visait les organisations qui œuvrent auprès des jeunes ayant des difficultés à intégrer le marché du travail.

Avant la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, le Québec comptait 136 000 jeunes qui n'étaient ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF).

Les projets déposés dans le cadre du programme JME amènent les jeunes à perfectionner leurs compétences ou leur offrent de l'accompagnement dans leur transition vers le marché du travail.

L'Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, par l'intermédiaire de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, du gouvernement du Canada , est dotée d'une enveloppe d'environ 135 millions de dollars pour la période 2020-2025. Cette entente historique répond à une demande répétée depuis plus de 20 ans par le gouvernement du Québec pour assurer la maîtrise d'œuvre des mesures actives d'emploi sur son territoire.

, est dotée d'une enveloppe d'environ 135 millions de dollars pour la période 2020-2025. Cette entente historique répond à une demande répétée depuis plus de 20 ans par le gouvernement du Québec pour assurer la maîtrise d'œuvre des mesures actives d'emploi sur son territoire. La Stratégie emploi et compétences jeunesse a été modernisée en 2019 pour offrir un vaste éventail de programmes visant à aider les jeunes à surmonter des obstacles à l'emploi et à acquérir les compétences, les aptitudes et l'expérience de travail nécessaires pour bien commencer leur carrière.

Le soutien des jeunes en matière d'emploi répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter l'intégration au marché du travail et le maintien en emploi.

Pour en savoir plus sur ses activités, suivez le Ministère sur les médias sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750; Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Tél. : 418 558-6039; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca