Programme Jeunes en mouvement vers l'emploi - Le ministre Jean Boulet accorde 369 370 $ pour soutenir un projet d'intégration en emploi des jeunes au Saguenay-Lac-Saint-Jean

ALMA, QC, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce que le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Lac-Saint-Jean Est, La Bivoie, recevra 369 370 $ pour le projet Les Jardins solidaires dans le cadre du programme Jeunes en mouvement vers l'emploi (JME).

Ainsi, durant 32 semaines, 16 jeunes de la région vont acquérir des compétences personnelles et professionnelles en participant à une activité humaine et valorisante de jardins solidaires. Ils seront appelés à jardiner, à cuisiner et à distribuer des fruits et des légumes aux plus démunis de leur communauté.

Ils pourront aussi participer à différents ateliers ponctuels pour explorer des secteurs où les besoins de main-d'œuvre au Saguenay-Lac-Saint-Jean sont importants, comme la foresterie, l'ébénisterie, le transport, la transformation alimentaire ou encore la restauration.

Toutes les connaissances acquises pourront être mises en pratique lors d'expériences de travail ciblées dans le cadre du projet. Elles seront, évidemment, applicables à divers secteurs d'emploi.

Mobiliser les jeunes

Le programme JME vise à mettre en action des idées novatrices pour mobiliser les jeunes de 15 à 30 ans, en complémentarité de l'offre de services publics d'emploi sur l'ensemble du territoire québécois.

Rappelons que 104 projets, soit 95 régionaux et 9 nationaux, se partageront 54 894 500 $, pour deux ans, dans le cadre de JME. Au total, ces initiatives permettront à environ 5 600 jeunes de s'intégrer de façon durable au marché du travail ou de les accompagner dans leur processus de choix de carrière.

Ces projets sont financés dans le cadre de l'Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, à laquelle participe financièrement le gouvernement fédéral par l'intermédiaire du volet régional de la Stratégie emploi et compétences jeunesse.

Citations :

« Le développement des compétences de nos jeunes est au cœur de la relance économique du Québec. L'objectif du projet du CJE La Bivoie est de contribuer à accroître l'autonomie socioprofessionnelle, l'entrepreneuriat, les connaissances du marché de l'emploi et l'implication communautaire des participants. Ce sont autant d'outils pour assurer une intégration durable et réussie au marché du travail. Votre gouvernement est présent pour soutenir financièrement des projets innovants et créatifs qui répondent à des objectifs précis pour que tous nos jeunes puissent réaliser leur plein potentiel. C'est l'une de nos priorités qui me tiennent le plus à cœur, particulièrement dans ce contexte de pandémie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des programmes novateurs qui visent à aider les jeunes à réaliser leur potentiel et à joindre le marché du travail. En ces moments difficiles, nous devons prendre toutes les mesures possibles pour soutenir les jeunes et les aider à tisser leur avenir. Dans le cadre du programme Jeunes en mouvement vers l'emploi, le projet Les Jardins solidaires est une belle occasion pour les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean d'acquérir des compétences pratiques et de s'impliquer dans leur communauté. Financé en partie par la Stratégie emploi et compétences jeunesse, le projet vient appuyer l'engagement du gouvernement du Canada à atténuer les répercussions économiques de la COVID-19 sur les jeunes Canadiens. »

Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Nos jeunes sont appelés à contribuer à la relance économique au Québec. Il faut leur donner les outils pour y arriver. Je suis fière que votre gouvernement soutienne le Carrefour jeunesse-emploi La Bivoie dans son nouveau projet visant à aider les jeunes de notre région à développer leurs talents. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le Carrefour jeunesse-emploi La Bivoie est une véritable institution auprès des jeunes de la région, auxquels elle apporte son aide depuis 35 ans. Votre gouvernement a reconnu l'importance du projet Les Jardins solidaires, qui est porteur pour toute notre communauté en contribuant à la sécurité alimentaire des plus démunis. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Cette annonce du ministre Boulet découle de l'appel de projets lancé en février dernier qui visait les organisations qui œuvrent auprès des jeunes ayant des difficultés à intégrer le marché du travail.

Avant la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, le Québec comptait 136 000 jeunes qui n'étaient ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF).

Les projets déposés dans le cadre du programme JME amènent les jeunes à perfectionner leurs compétences ou leur offrent de l'accompagnement dans leur transition vers le marché du travail.

L'Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, du gouvernement du Canada , est dotée d'une enveloppe d'environ 135 millions de dollars pour la période 2020-2025. Cette entente historique répond à une demande répétée depuis plus de 20 ans par le gouvernement du Québec pour assurer la maîtrise d'œuvre des mesures actives d'emploi sur son territoire.

La Stratégie emploi et compétences jeunesse a été modernisée en 2019 pour offrir un vaste éventail de programmes visant à aider les jeunes à surmonter des obstacles à l'emploi et à acquérir les compétences, les aptitudes et l'expérience de travail nécessaires pour bien commencer leur carrière.

Le soutien des jeunes en matière d'emploi répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter l'intégration au marché du travail et le maintien en emploi.

