Programme Jeunes en mouvement vers l'emploi - Le gouvernement du Québec accorde près de 1,8 M$ pour soutenir deux projets d'intégration en emploi des jeunes à Montréal

MONTRÉAL, le 3 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce que l'organisme Déclic recevra 1 788 106 $ afin de soutenir la mise en place des projets Parcours et Agora, destinés à favoriser l'intégration en emploi des jeunes dans la région de Montréal.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge.

Le projet Parcours

Le projet Parcours est rendu possible grâce à un soutien financier de 1 292 834 $ du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale attribué à Déclic dans le cadre du programme Jeunes en mouvement vers l'emploi. Une centaine de jeunes âgés de 17 à 26 ans référés, notamment, par des centres jeunesse et présentant des obstacles à leur intégration en emploi participeront à ce projet d'ici mars 2022. Il vise à améliorer leurs habiletés socioprofessionnelles et à les motiver à s'engager dans une démarche de scolarisation en vue de faciliter leur accès au marché du travail. À cet égard, six professionnels seront engagés par Déclic pour accompagner les jeunes.

Ce projet est financé dans le cadre de l'Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, à laquelle participe financièrement le gouvernement fédéral par l'intermédiaire du volet régional de la Stratégie emploi et compétences jeunesse.

Le projet Agora

Le projet Agora est, quant à lui, financé par le ministère de l'Éducation, qui le soutient grâce à l'attribution de 495 272 $. Ce projet vise à soutenir la scolarisation et l'insertion sociale des jeunes adultes de 16 à 25 ans qui présentent des troubles graves d'adaptation et d'apprentissage.

Citations :

« Assurer le développement des compétences de nos jeunes est indispensable à leur intégration à la société québécoise comme citoyens responsables et autonomes. Déclic aide concrètement des jeunes à surmonter les obstacles liés à leur apprentissage et à leur développement social. En soutenant financièrement cet organisme, votre gouvernement leur permet de s'engager dans une démarche de scolarisation et de développer leur plein potentiel en vue d'intégrer de façon durable le marché du travail. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je suis fier de m'associer avec Déclic en prolongeant le financement du projet Agora jusqu'en avril 2021. C'est une belle journée pour tous ces jeunes adultes, qui, grâce à un soutien accru, peuvent réaliser leur rêve de retourner sur les bancs d'école. Nous investissons dans leur avenir, car nous croyons à l'égalité des chances et savons combien il est essentiel de se sentir bien entouré quand on veut réussir. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Le gouvernement du Canada est fier de soutenir des programmes novateurs qui visent à aider les jeunes à réaliser leur potentiel et joindre le marché du travail. En ces moments difficiles, nous devons prendre toutes les mesures possibles pour soutenir les jeunes et les aider à tisser leur avenir. Le projet Parcours, financé dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, est une belle occasion pour les jeunes de la région de Montréal d'acquérir des compétences et de recevoir la formation dont ils ont besoin pour s'intégrer au marché du travail, réaliser leur potentiel et entreprendre des carrières fructueuses. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

Faits saillants :

Rappelons que le programme Jeunes en mouvement vers l'emploi permet de soutenir des organisations œuvrant auprès des jeunes de 15 à 30 ans qui rencontrent des obstacles dans leur intégration au marché du travail. Au total, 104 projets, soit 95 régionaux et 9 nationaux, se partageront ainsi 54,9 M$.

Déclic offre des services d'intervention spécialisés et d'accompagnement socio-psychopédagogique aux jeunes adultes en difficulté qui résident dans la grande région de Montréal. Ces services d'intervention soutiennent le retour en formation, la réussite scolaire et l'accès à un diplôme qualifiant.

Le projet Parcours est réalisé en partenariat avec l'établissement de formation Centre Marie-Médiatrice, du Centre de services scolaire de Montréal, et plusieurs partenaires communautaires.

Avant la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, le Québec comptait 136 000 jeunes qui n'étaient ni en emploi, ni aux études, ni en formation (NEEF).

Les projets déposés dans le cadre du programme Jeunes en mouvement vers l'emploi amènent les jeunes à perfectionner leurs compétences ou leur offrent de l'accompagnement dans leur transition vers le marché du travail.

L'Entente de contribution Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse, du gouvernement du Canada , est dotée d'une enveloppe d'environ 135 M$ pour la période 2020-2025.

, est dotée d'une enveloppe d'environ 135 M$ pour la période 2020-2025. La Stratégie a été modernisée en 2019 pour offrir un vaste éventail de programmes visant à aider les jeunes à surmonter des obstacles à l'emploi et à acquérir les compétences, les aptitudes et l'expérience de travail nécessaires pour bien commencer leur carrière.

Le soutien des jeunes en matière d'emploi répond à l'un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter l'intégration au marché du travail et le maintien en emploi.

