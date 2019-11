Programme Explore Québec - Des mesures incitatives pour faire valoir l'offre touristique des régions, reconnaît la FCCQ

MONTRÉAL, le 8 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) soutient que le nouveau programme Explore Québec annoncé aujourd'hui, par le premier ministre, François Legault et la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, pourrait non seulement favoriser l'accès aux régions éloignées du Québec, mais également accroître les retombées touristiques régionales.

« Dans un contexte de vive concurrence touristique, le programme Explore Québec doit permettre de développer davantage le potentiel touristique de toutes les régions du Québec et d'appuyer, par la forfaitisation, une offre touristique plus diversifiée et de favoriser la croissance des entreprises en région », souligne Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

Pour la FCCQ, les forfaits à tarif réduit devraient encourager la découverte et l'exploration de nouveaux produits touristiques, liés aux spécificités régionales.

Ce nouveau programme vient compléter l'annonce récente relative aux Régions branchées et les investissements consentis dans le Programme d'aide pour les dessertes aériennes régionales, en incitant les touristes à s'éloigner des grands centres pour vivre de nouvelles expériences. « Cette première enveloppe de 9,5 M$ sur 4 ans représente un premier pas pour accroître le nombre de visiteurs dans les régions québécoises », estime Stéphane Forget.

Le tourisme contribue déjà de façon significative à l'économie du Québec, en représentant 2,5% du PIB. « Le gouvernement doit maintenant s'assurer que la main-d'œuvre, qu'elle soit expérimentée, saisonnière ou étudiante, soit suffisante pour répondre aux besoins d'hébergement, de restauration et d'accueil touristique », rappelle Stéphane Forget.

Le gouvernement fédéral doit également faire sa part

Le gouvernement fédéral doit également déployer des ressources pour répondre aux besoins en développement et en maintien des actifs des aéroports régionaux québécois. Plusieurs aéroports québécois ont besoin d'être modernisés.

« La capacité actuelle de certaines infrastructures pose des limites ponctuelles ou saisonnières dans la desserte aérienne de certaines régions », conclut Stéphane Forget, citant en exemple la nécessité d'allonger ou rénover certaines pistes d'atterrissage régionales et de moderniser certains équipements.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

