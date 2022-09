Programme Électeurs en herbe : expérimenter le vote avant l'âge de 18 ans lors des élections 2022

QUÉBEC, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Plus de 225 000 jeunes de la 5e année du primaire à la 5e année du secondaire pourront vivre une simulation électorale et s'initier à l'exercice du droit de vote grâce au programme Électeurs en herbe. En effet, plus de 975 écoles et près de 200 organismes jeunesse s'y sont inscrits, jusqu'à maintenant, et d'autres pourraient le faire d'ici le vendredi 16 septembre.

Le programme Électeurs en herbe, qui est piloté par Élections Québec, permet aux écoles et aux organismes jeunesse d'organiser une simulation électorale quelques jours avant l'élection. Au cours de cette activité, les jeunes votent pour l'une des personnes candidates dans la circonscription de l'école ou de l'organisme. De plus, Élections Québec propose diverses activités pédagogiques pour préparer les jeunes à voter, pour développer leurs connaissances sur la démocratie et pour cultiver leur sens de l'engagement. Tout le matériel électoral est envoyé gratuitement aux écoles et aux organismes participants. Les résultats du vote seront dévoilés le lendemain des véritables élections sur le site Web d'Élections Québec; ce sera alors possible de comparer les résultats des simulations aux résultats officiels.

« Je salue l'engagement du personnel enseignant et des organismes jeunesse qui ont choisi d'offrir une véritable expérience électorale à nos jeunes à l'occasion des élections de 2022. Ces initiatives d'éducation à la démocratie sont importantes; j'ai la conviction qu'elles permettent aux futures générations d'électrices et d'électeurs de développer des compétences qui leur permettront d'exercer une citoyenneté active et responsable », a déclaré le directeur général des élections, M. Pierre Reid.

Petits bureaux de vote

Par ailleurs, les petits bureaux de vote seront de retour lors des élections générales provinciales. Spécialement conçus pour les enfants, ils sont installés dans tous les lieux de vote des 125 circonscriptions du Québec lors des jours de vote par anticipation et le jour même des élections. Ils constituent une invitation à vivre la démocratie en famille : lorsque les parents vont voter, ils peuvent accompagner leurs enfants au petit bureau de vote afin qu'ils répondent à une question préparée spécialement pour eux. Cette expérience est une façon concrète, simple et ludique d'initier ces futurs électeurs et électrices à l'exercice du droit de vote.

Les petits bureaux de vote s'adressent tout particulièrement aux enfants de 3 à 12 ans, mais ils sont ouverts à tous les jeunes de moins de 18 ans qui veulent s'initier au processus électoral.

La question posée cette année est la suivante :

Être citoyen, c'est faire partie d'un groupe, comme ta ville, ton village, ta famille ou ton école. C'est aussi être capable de bien vivre avec les autres. Que fais-tu pour être un bon citoyen ou une bonne citoyenne?

Quatre choix de réponses seront offerts sur le bulletin de vote :

a) J'accepte que les autres soient différents de moi

b) J'aide les personnes qui en ont besoin

c) J'exprime mes idées et j'écoute celles des autres

d) Je propose des solutions pour régler les problèmes

Faits saillants sur les activités d'éducation à la démocratie d'Élections Québec

À l'occasion des élections provinciales de 2018, plus de 1 250 écoles et organismes s'étaient inscrits au programme Électeurs en herbe et 850 avaient tenu une simulation électorale, faisant voter près de 130 000 jeunes. Dans les petits bureaux de vote, environ 180 000 enfants avaient voté. Les résultats sont toujours accessibles sur le site Web d'Élections Québec.

Électeurs en herbe est l'un des programmes éducatifs offerts par Élections Québec pour apprivoiser, comprendre et expérimenter la démocratie.

Élections Québec présente sa vision en matière d'éducation à la démocratie dans le mémoire Apprendre et vivre la démocratie à l'école (PDF).

À propos d'Élections Québec

Élections Québec est une institution neutre et indépendante qui a pour mission d'assurer l'intégrité, la transparence et la fiabilité des élections et de promouvoir les valeurs démocratiques québécoises. Elle compte notamment sur les 125 directrices et directeurs du scrutin, qui sont responsables d'organiser les élections dans les 125 circonscriptions électorales établies aux quatre coins du Québec.

