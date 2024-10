Programme ÉcoPerformance - Réduction de près de 2 800 tonnes de GES pour l'entreprise Produits forestiers Résolu

ROBERVAL, QC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Grâce à l'appui du gouvernement du Québec, l'entreprise Produits forestiers Résolu, située à Normandin au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sera en mesure d'implanter deux séchoirs électriques à son usine de rabattage de bois. Cet important fabricant de produits de bois remplacera ainsi ses séchoirs à bois fonctionnant au propane par des systèmes électriques, ce qui permettra de réduire son empreinte carbone. Annuellement, ce projet permettra à l'entreprise de réduire ses gaz à effet de serre (GES) de 9 425 tonnes d'équivalent CO 2 , ce qui représente 2 772 véhicules à essence de moins sur les routes.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, au nom du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

Ce projet appuyé financièrement à hauteur de 5 millions de dollars s'inscrit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030 mis en œuvre par le gouvernement, qui souhaite accélérer la transition climatique et réduire les émissions de GES du secteur industriel québécois.

« L'implication des entreprises québécoises dans la décarbonation du Québec est essentielle pour lutter contre les changements climatiques. Notre gouvernement est fier de soutenir de tels projets, qui contribueront de façon importante à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. En favorisant une énergie renouvelable, Produits forestiers Résolu participe activement à la transition climatique et énergétique du Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Cette annonce est le résultat d'un réel engagement de notre gouvernement à soutenir les entreprises québécoises dans leur volonté de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Je suis fière de voir des entreprises de ma circonscription s'impliquer dans la transition énergétique du Québec et j'encourage vivement les autres à suivre leur exemple. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval et whip adjointe du gouvernement

Les nouvelles installations de séchage de Produits forestiers Résolu permettront de sécher environ 90 millions de pieds cubes supplémentaires de bois provenant des scieries avoisinantes.

L'un des deux nouveaux séchoirs électriques sera mobile et sur rail, ce qui permettra d'éviter la consommation de diesel par les chargeuses pour charger et décharger le bois dans la cellule de séchage.

L'aide financière provient du programme ÉcoPerformance, volet implantation, et est issue du Plan pour une économie verte 2030.

Le programme ÉcoPerformance a pour but de réduire les émissions de GES et la consommation énergétique des entreprises par le financement de mesures ou de projets liés à la consommation et à la production d'énergie de même qu'à l'amélioration des procédés.

Renseignements supplémentaires sur le programme ÉcoPerformance

Renseignements supplémentaires sur le Plan pour une économie verte 2030

