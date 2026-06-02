Programme du ministère des Transports face aux aléas côtiers - Deux arrêts prévus en deuxième partie de l'audience publique

QUÉBEC, le 2 juin 2026 /CNW/ - La commission du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) responsable de l'audience publique sur le programme décennal d'intervention pour la protection des infrastructures du ministère des Transports et de la Mobilité durable face aux aléas côtiers dans le contexte des changements climatiques sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine annonce qu'elle fera deux arrêts dans le cadre de sa tournée de consultation.

Les séances de la deuxième partie de l'audience se tiendront le 15 juin à Rimouski et le 22 juin à Cap-aux-Meules. Les lieux ont été déterminés en fonction des inscriptions reçues ainsi que de l'achalandage dans les lieux de participation lors de la première partie.

La population est invitée à assister aux séances en salle ou en ligne. En plus des personnes inscrites, celles et ceux qui le souhaitent pourront émettre verbalement leur opinion de façon spontanée à ces occasions. Les opinions écrites doivent être envoyées à la commission au plus tard le 11 juin.

À retenir

Séances de la deuxième partie de l'audience publique : Lundi 15 juin 2026 à 19 h

Club de golf l'Empress, situé au 365, rue du Golf, Rimouski Lundi 22 juin 2026 à 19 h (heure des Îles), 18 h (heure avancée de l'Est)

Salle le Moussaillon de l'Auberge du Port, située au 40, chemin Principal, Cap-aux-Meules.

Les séances seront également diffusées en direct sur le site Web.

Il est toujours temps de transmettre une opinion écrite. Tous les détails se trouvent sur la page Web du dossier.

Le rapport du BAPE sera rendu public au plus tard le 2 octobre 2026.

Accès à la documentation du programme sur le site Web du BAPE.

Liens utiles

Page Web du dossier

Je donne mon point de vue

Comment se déroule la deuxième partie?

Facebook LinkedIn Bluesky X YouTube

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Patrick Fournier, conseiller en communication, 581 925-0696 | 1 800 463-4732, [email protected]