Projet de construction et d'exploitation d'un nouveau terminal portuaire à Sorel-Tracy - Le BAPE annonce le début d'une nouvelle période d'information publique
Nouvelles fournies parBureau d'audiences publiques sur l'environnement
26 mai, 2026, 15:05 ET
QUÉBEC, le 26 mai 2026 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) annonce une période d'information publique sur le projet de construction et d'exploitation d'un nouveau terminal portuaire sur le territoire de la ville de Sorel-Tracy par QSL International Ltée qui se tiendra du 10 juin au 10 juillet 2026.
Les personnes qui souhaitent rester informées sur le projet peuvent s'abonner dès maintenant à l'alerte dossier en visitant la page du dossier sur le site Web du BAPE. Elles pourront ainsi recevoir par courriel toutes les informations au sujet de cette période d'information.
À retenir
- Période d'information publique de 30 jours du 10 juin au 10 juillet 2026;
- Accès à la documentation sur le projet :
- Page Web du dossier.
Liens utiles
Page Web du dossier
Qu'est-ce qu'une période d'information publique?
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SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement
Source : Véronique Beaulieu, conseillère en communication, 581 925-0654 | 1 800 463-4732, [email protected]
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