Programme des infrastructures du réseau des Banques alimentaires - LA DÉPUTÉE JOËLLE BOUTIN ET LE MINISTRE ANDRÉ LAMONTAGNE ANNONCENT UN PROJET D'AMÉNAGEMENT DE MOISSON QUÉBEC : ajout d'une structure de protection au quai de chargement

QUÉBEC, le 27 avril 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Jean-Talon, Mme Joëlle Boutin, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce une aide de 20 000 dollars qui servira à ajouter une structure de protection au quai de chargement de Moisson Québec. Annoncé le 6 décembre dernier, le programme des infrastructures du réseau des Banques alimentaires du Québec a pour objectif de permettre les investissements les plus urgents et de poser un diagnostic des besoins en infrastructures.

Comme le manque d'infrastructures d'entreposage représente l'un des principaux obstacles à l'accroissement des services fournis par les membres du réseau, le programme les soutient dans leurs projets d'achat d'équipement (réfrigération et congélation) ou de construction (réaménagement et agrandissement de locaux ou de lieux d'entreposage).

Moisson Québec pourra ainsi transformer et distribuer plus de denrées aux bénéficiaires. En plus de lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté, le réseau contribuera à la réduction du gaspillage alimentaire, deux objectifs qui figurent parmi les priorités du gouvernement.

Citations

« Le gouvernement a très à cœur de venir en aide aux plus vulnérables. Les Banques alimentaires du Québec et Moisson Québec jouent un rôle de premier plan en matière d'aide à la population. Le réseau contribue également à la lutte contre le gaspillage alimentaire, un enjeu qui me touche particulièrement. C'est une fierté de voir les projets d'investissement se concrétiser et d'améliorer ainsi la capacité de traitement du réseau. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Ce nouveau projet est attendu depuis de nombreuses années par l'équipe de Moisson Québec. Notre gouvernement a toujours été sensible à mieux outiller les banques alimentaires du Québec. Elles répondent à des besoins élémentaires dont personne n'est à l'abri. Je suis fière des investissements annoncés, ils permettront de continuer d'améliorer les services de l'organisation et du tissu social de notre capitale nationale. »

Mme Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon

« Les montants alloués par le gouvernement du Québec dans l'ensemble du réseau des banques alimentaires donnent un sérieux coup de main pour améliorer l'efficacité des opérations et le service aux organismes, qui en ont grandement besoin dans ce contexte marqué par les hausses des demandes d'aide alimentaire. L'équipe de Moisson Québec, le conseil d'administration et moi-même remercions le MAPAQ pour son soutien à la cause de la sécurité alimentaire. »

Mme Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec

Faits saillants

L'appel de projets réalisé par les Banques alimentaires du Québec a permis de financer 16 projets dans 11 régions administratives du Québec.

Sur les 16 projets financés, 15 ont soumis des dépenses admissibles pour du matériel d'entreposage et/ou de transformation, 13, pour des frais de construction et 10, pour des services professionnels. Dans le cas de deux projets, l'aide financière sera utilisée pour acheter un terrain, alors que pour trois autres, elle servira à l'achat de bâtiments.

Depuis l'année 1988, les Banques alimentaires du Québec contribuent à nourrir les quelque 600 000 personnes qui ont besoin d'aide alimentaire chaque mois.

Le réseau des Banques alimentaires du Québec est constitué de 19 membres Moisson et de 13 membres associés.

Le réseau est présent dans toutes les régions et dessert près de 1 200 organismes locaux.

Liens connexes

