SAINT-HUBERT, QC, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Cheffe de direction d'Airmedic, Sophie Larochelle, prend acte de la promesse de la Coalition Avenir Québec de mettre sur pied un programme national de transport médical héliporté (TMH) avec, notamment, la construction d'héliports hospitaliers. Elle se réjouit qu'une étape de plus soit franchie vers l'implantation d'un service préhospitalier d'urgence et interhospitalier accessible à l'ensemble des citoyens du Québec.

Depuis plus de 20 ans, plusieurs documents d'analyse sont venus supporter l'implantation d'une desserte préhospitalière et interhospitalière d'urgence au Québec. Selon le dernier rapport de l'INESSS publié en juin dernier, le transport médical héliporté est considéré comme faisant partie intégrante du système préhospitalier dans plusieurs pays et territoires à travers le monde. L'hélicoptère est utilisé aussi bien pour le transport primaire des patients et des patientes des lieux d'accident vers l'hôpital que pour le transfert interhospitalier.

« Malgré l'étendue de son territoire, le Québec reste la seule province qui ne possède pas encore de programme public de transport médical par hélicoptère au Canada. À l'heure actuelle, il ne manque que les infrastructures près des urgences pour optimiser le service de transport médical héliporté. Cette annonce vient bonifier l'offre d'un service efficace et disponible pour l'ensemble de la population sur tout le territoire. » Affirme Mme Larochelle.

Airmedic est heureux de constater que l'expertise du secteur privé soit intégrée au niveau des opérations d'un tel programme. Depuis sa création, Airmedic est un joueur incontournable dans les services médicaux aériens notamment en relève de certains secteurs du réseau de la santé public, et ayant déjà effectué plusieurs milliers de missions ponctuelles, Airmedic a la connaissance du terrain et l'expérience requise pour être un collaborateur de confiance pour le futur programme national, et répondra présent afin de mettre son expertise à la disposition de l'ensemble de la population québécoise.

« Depuis les 10 dernières années, nous travaillons à développer un leadership dans ce secteur. Notre mission est d'offrir un service équitable, efficace et sécuritaire sur tout le territoire. Nous avons développé une expertise pointue et spécialisée dont nous sommes impatients de pouvoir partager avec le Gouvernement du Québec. » ajoute Mme Larochelle.

La configuration des opérations médicale aérienne d'Airmedic permettra d'éviter le retrait de personnel soignant des hôpitaux lors des longs transferts par ambulance en région, ainsi que d'augmenter l'accessibilité aux soins de santé aérien des communautés autochtones en assurant un service respectant les principes de sécurisation culturelle.

« Nous invitons chacun des partis politiques en lisse lors de cette élection à promouvoir un programme de transport médical héliporté au Québec qui permettra de sauver des vies et améliorera l'efficacité des services de santé, plus particulièrement dans les régions éloignées. » conclue Mme Larochelle.

À propos d'Airmedic

Airmedic est la seule entreprise au Québec exploitant sa propre flotte d'avions et d'hélicoptères exclusivement dédiés au secours médical d'urgence et aux transferts entre hôpitaux. Elle exploite une centrale de coordination à la fine pointe de la technologie 24/7/365. Elle est la première entreprise en évacuation médicale aéroportée à obtenir la certification de Transports Canada autorisant le vol de nuit à l'aide de lunettes de vision nocturne et obtenir l'agrément QMENTUM.

