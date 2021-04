Programme de subventions aux entreprises adaptées - Les entreprises adaptées et les promoteurs intéressés de la Montérégie et de l'Île-de-Montréal sont invités à déposer leur projet dès maintenant

MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les entreprises adaptées et les promoteurs intéressés de la Montérégie et de l'Île-de-Montréal à déposer un projet dans le cadre du Programme de subventions aux entreprises adaptées (PSEA). Les projets financés devront permettre de créer des emplois adaptés aux besoins des personnes handicapées qui font face à certains obstacles dans leur intégration au marché du travail.

Ces projets favoriseront l'inclusion des personnes handicapées en renforçant leur sentiment d'appartenance à la société, à laquelle elles contribuent activement. Les entreprises adaptées et les promoteurs intéressés des deux régions concernées ont jusqu'au 28 mai prochain pour soumettre une demande. Le présent appel de projets permettra d'offrir une centaine de postes.

Rappelons que le PSEA vise à créer des emplois de qualité adaptés aux besoins des personnes handicapées qui, bien qu'elles puissent être productives, ont des incapacités importantes qui les empêchent d'être compétitives dans un milieu de travail standard. Ce programme favorise également le développement de l'employabilité des personnes handicapées afin, ultimement, d'amener celles qui le peuvent et le veulent à occuper un emploi à long terme dans une entreprise standard ou un emploi non subventionné dans une entreprise adaptée. En plus de leur permettre de briser l'isolement social et d'accroître leur indépendance financière, le PSEA donne la chance aux participants de vivre une première expérience de travail significative.

Citation :

« Notre gouvernement mise sur les compétences de l'ensemble de ses concitoyens pour relever les nombreux défis de main-d'œuvre auxquels fait face le Québec, et c'est encore plus vrai dans le contexte actuel de la pandémie. Nous devons donc faire le maximum pour intégrer les personnes handicapées sur le marché du travail, tout comme les groupes de la société qui y sont sous-représentés. C'est fondamental non seulement pour leur propre épanouissement, mais aussi pour favoriser l'essor de notre économie. Je demeure convaincu qu'une intégration réussie de ces travailleurs favorisera leur employabilité à long terme, mais contribuera également à la vitalité dont notre marché du travail a besoin. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le PSEA a permis de créer, depuis plus de 40 ans, un réseau structuré d'entreprises offrant des emplois de qualité adaptés aux besoins des personnes handicapées. Ce réseau est devenu un pan majeur de l'économie sociale au Québec. Aujourd'hui, ce sont plus de 37 entreprises adaptées réparties dans 16 régions du Québec qui assurent le maintien en emploi d'un peu plus de 5 000 personnes handicapées.





L'appel de projets et le guide officiel du PSEA, y compris toutes les modalités de ce programme, sont disponibles sur Québec.ca.





Les projets peuvent être déposés du 22 avril au 28 mai 2021 inclusivement.





Pour obtenir de plus amples renseignements, les personnes intéressées peuvent transmettre un courriel à l'adresse suivante : [email protected] .





. L'analyse détaillée de la présence des entreprises adaptées dans chacune des régions du Québec a permis de constater une sous-représentation des personnes handicapées au PSEA dans les régions de l'Île-de-Montréal et de la Montérégie, mais pour certains secteurs seulement. C'est pourquoi certains territoires de ces deux régions déjà couverts par des entreprises adaptées sont exclus de l'appel de projets.





L'augmentation de la participation des personnes handicapées au marché du travail est une priorité pour le gouvernement du Québec, notamment dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre. C'est pourquoi a été mise en place la Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées 2019-2024, qui vise l'accroissement de la participation des personnes handicapées au marché du travail.





Le 2 décembre 2020, une somme de 10 millions de dollars a été annoncée pour le financement de 4 mesures destinées à soutenir la santé mentale des travailleurs, des chômeurs, des chercheurs d'emploi et des personnes handicapées engagées dans un processus d'intégration ou de maintien en emploi.

