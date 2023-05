QUÉBEC, le 2 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde des subventions totalisant un peu plus de 2 600 000 $ à 28 organisations pour des projets visant à optimiser la gestion de l'eau au Québec et à améliorer la protection des milieux hydriques et des écosystèmes aquatiques. Ces projets sont financés dans le cadre du quatrième appel à projets du Programme de soutien régional aux enjeux de l'eau (PSREE), qui découle du plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Laurentides, M. Benoit Charette.

Les 28 projets bénéficiant d'une aide financière se détaillent ainsi :

Quatorze projets d'intervention terrain;

Neuf projets de sensibilisation et d'information;

Quatre projets d'acquisition de connaissances;

Un projet d'infrastructure.

Concrètement, ces projets se traduiront, par exemple, par l'installation de stations de lavage pour les embarcations nautiques, par la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, en procédant à leur retrait manuel, par la renaturalisation de cours d'eau et par la sensibilisation à la préservation des milieux humides et hydriques. Les projets seront réalisés dans dix régions, soit le Bas-Saint-Laurent, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, le Centre-du-Québec, l'Estrie, la Mauricie, la Montérégie, Lanaudière, les Laurentides et le Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le PSREE s'adresse aux acteurs de l'eau du Québec identifiés comme étant responsables de la mise en œuvre d'une action dans les plans directeurs de l'eau et dans les plans de gestion intégrée du fleuve Saint-Laurent, tels que les établissements de recherche, d'enseignement et de santé, les municipalités, les organismes de bassins versants et ceux qui coordonnent les tables de concertation régionales sur l'eau.

Citations :

« Il est important de protéger et de bien gérer notre eau, cette richesse collective irremplaçable. Je suis heureux de voir que les acteurs du secteur de l'eau sont toujours aussi mobilisés et qu'ils proposent des solutions concrètes qui permettront, grâce à l'appui du Programme de soutien régional aux enjeux de l'eau, de préserver ou de restaurer des milieux hydriques et des écosystèmes aquatiques de façon durable et efficace, et ce, à la grandeur du Québec. Nous avons le devoir collectif d'assurer la pérennité des ressources québécoises afin d'offrir à nos enfants et aux générations futures des milieux de vie sains, où il fait bon vivre grâce à ce patrimoine d'une grande valeur à l'échelle planétaire. Merci à toutes et à tous pour ces initiatives! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis fière du savoir-faire en gestion intégrée de l'eau que nous avons su développer dans tous les coins du Québec au fil des ans, comme le démontre la qualité des 28 projets annoncés. En reconnaissant l'expertise des organismes du secteur de l'eau et en leur offrant un soutien financier, nous les encourageons à poursuivre leurs précieux efforts et à concevoir de nouvelles initiatives pour protéger notre or bleu. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil et adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité)

Fait saillant :

Le PSREE découle plus précisément de la mesure 7.3.1 « Mettre en place un programme de soutien régional aux enjeux de l'eau » du plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030. Ce programme, qui a été renouvelé en 2022, est désormais doté d'un nouveau cadre normatif pour la période 2022-2025.

