Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Appel de projets : votre gouvernement investit 40 M$ pour le développement touristique du Québec

QUÉBEC, le 10 juin 2019 /CNW Telbec/ - La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, annonce le lancement d'un appel de projets qui sera assorti d'une enveloppe de 40 millions de dollars dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT). Les promoteurs qui souhaitent présenter une initiative à saveur touristique sont invités à soumettre leurs projets à compter d'aujourd'hui, et ce, jusqu'au 8 juillet 2019, par l'entremise du site Web Québec.ca.

Cet appel de projets, qui touche les volets 1 à 4 du programme, vise à soutenir la réalisation de projets touristiques liés aux secteurs d'activité stratégiques présentant des avantages concurrentiels pour le Québec, soit le tourisme hivernal, événementiel, de nature et d'aventure et de mise en valeur du fleuve Saint-Laurent. Ces nouvelles sommes, qui découlent du tout premier budget du gouvernement Legault présenté en mars dernier, visent à répondre à la forte demande des entreprises qui souhaitent développer les attraits touristiques de leur région, et ce, partout au Québec.

De plus, afin de maximiser les retombées économiques générées par ses investissements, le ministère du Tourisme accordera une priorité aux projets répondant à au moins un des objectifs suivants :

Répondre à la demande des marchés ciblés par le Ministère, plus particulièrement en ce qui concerne les clientèles hors Québec.

Stimuler l'économie de sa région en prolongeant la saison touristique (augmentation d'au moins un mois).

Contribuer à la mise en valeur du tourisme gourmand.

Accroître la capacité d'accueil.

Diversifier l'offre d'activités.

Citation :

« Le tourisme est l'un des moteurs de développement économique les plus puissants au monde. Afin que le Québec prenne la place qu'il mérite au sein des destinations les plus visitées, nous devons investir dans ce que nous avons de mieux à offrir. C'est d'ailleurs pour cette raison que le budget 2019-2020 de votre gouvernement ajoutait 40 millions de dollars dans ce programme, afin de soutenir notre industrie touristique. Le Québec possède des atouts incomparables et c'est à nous de les faire découvrir au plus grand nombre. J'invite les acteurs de l'industrie à soumettre dès maintenant leurs projets pour faire fièrement rayonner notre destination aux quatre coins du monde! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

Faits saillants :

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Source : Raphaël Melançon, Directeur des communications et attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 418 528-8063, raphael.melancon@tourisme.gouv.qc.ca; Renseignements : Virginie Rompré, Coordonnatrice des affaires publiques et des stratégies, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3493