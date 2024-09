Programme de sécurisation aux abords des écoles - Cinq ans d'investissements massifs pour sécuriser les déplacements des enfants

MONTRÉAL, le 4 sept. 2024 /CNW/ - Déterminée à garantir la sécurité des usagers les plus vulnérables dans les rues de la métropole, principalement celle des jeunes piétons, la Ville de Montréal poursuit le déploiement de son Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ), qui célèbre cette année ses cinq ans d'existence.

Alors que les jeunes Montréalaises et Montréalais retournent sur les bancs d'école ces jours-ci, la Ville de Montréal annonce que, grâce à son PSAÉ, plus de 11 000 élèves supplémentaires seront plus en sécurité cette année lors de leurs déplacements quotidiens. Au cours de l'année 2024, les environs de 32 établissements fréquentés par les enfants, dont des écoles et des garderies, ainsi que cinq parcs seront apaisés et sécurisés, dans dix arrondissements, représentant ainsi un investissement de 14 M$.

Depuis son lancement il y a 5 ans, le PSAÉ a permis d'apaiser les abords de 121 écoles, 7 garderies, et 7 parcs sécurisant ainsi les déplacements de plus de 50 000 élèves dans les différents arrondissements montréalais.

Ces mesures s'ajoutent aux nombreux projets de sécurisation structurants ou ponctuels mis en place partout sur le territoire par la Ville et ses arrondissements (interventions aux feux, réaménagements et repartages de la rue, etc.). Le rythme de sécurisation, bien qu'il se soit accéléré au cours des dernières années, gagnerait à être couplé à l'ajout de radars photo. Rappelons que, constatant la grande efficacité des radars photo à protéger les usagers de la route les plus vulnérables, la Ville a demandé au gouvernement du Québec d'ajouter près de 300 de ces appareils à Montréal et de lui permettre de déterminer leur emplacement. À l'heure actuelle, la métropole ne dispose que de huit radars photos sur l'ensemble de son territoire. Les radars photo permettraient de réduire de 42 % les accidents sur les routes où ils sont installés. À ce jour, le gouvernement du Québec n'a consenti qu'à l'ajout de 250 radars photo à travers l'ensemble du Québec, au cours des 4 prochaines années. La Ville de Montréal juge ces ajouts largement insuffisants pour répondre aux besoins grandissants dans la métropole.

« Notre administration a fait de la sécurisation des déplacements une priorité, notamment avec le programme de sécurisation aux abords des écoles que nous avons lancé il y a cinq ans. Depuis, les déplacements de plus de 50 000 élèves sont sécurisés partout à Montréal, et nous continuerons d'accélérer la cadence. La qualité de vie dans les quartiers est une signature de Montréal, et elle passe grandement par la sécurité des déplacements. La population exige de plus en plus de mesures pour assurer la sécurité des déplacements et nous sommes fiers de répondre présents en multipliant des traverses piétonnes, des dos d'ânes et des feux de circulation avec priorité piétons dans tous les quartiers de Montréal », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« À l'heure où de plus en plus de véhicules circulent sur nos routes, il est crucial pour la Ville de s'assurer que nos jeunes puissent aller à l'école la tête légère et en toute sécurité grâce à des aménagements adaptés. Depuis cinq ans, le Programme de sécurisation aux abords des écoles a contribué à protéger les vies de plus de 50 000 élèves montréalais, en apaisant les environs de plus de 120 établissements scolaires, aux quatre coins de la ville. Nous avons déployé des mesures concrètes et efficaces et nous poursuivrons ces efforts, notamment en renforçant le PSAÉ au cours des prochaines années », a ajouté l'élue responsable des transports et de la mobilité au sein du comité exécutif, Sophie Mauzerolle.

Voici la liste des lieux qui doivent être sécurisés en 2024 :

Arrondissements Lieux sécurisés Ahuntsic-Cartierville École Régina Assumpta Garderie Jardin Bleu Garderie Main dans la main Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce École internationale de Montréal - Primaire École Des Nations Corridor scolaire de l'Académie Solomon Schechter École des Cinq Continents Le Sud-Ouest École Option High School Elizabeth High School École primaire Saint-Zotique École secondaire Saint-Henri Mercier - Hochelaga-Maisonneuve École Ste-Louise de Marillac Annexe École Saint-Donat Montréal-Nord École Sainte-Gertrude École Sainte-Colette École Saint-Rémi École primaire Jean-Nicolet Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles École François-La Bernarde Saint-Laurent École Bois-Franc-Aquarelle Verdun CPE Centre pause parents-enfants Parc Grenier Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension École Sainte-Lucie École Saint-Mathieu Ville-Marie Parc Hector-Charland Parc Raymond-Blain Collège Ville-Marie École Saint-Anselme Parc Saint-Jacques CPE La Sourithèque École Saint-Georges Académie Michèle-Provost Parc Jovette-Marchessault

À propos du PSAÉ

Le Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ) a pour objectif d'accélérer les interventions de sécurisation aux abords des écoles primaires et secondaires, de même que d'autres lieux fréquentés par les enfants, tels que les parcs, par des mesures d'apaisement de la circulation, mais aussi de sécurisation de la traversée de la rue, comme l'aménagement d'avancées de trottoir et de passages piétons surélevés, par exemple. À travers ce programme, la Ville encourage les jeunes à se déplacer à pied ou à vélo, en améliorant la sécurité aux abords des lieux qu'ils fréquentent par des interventions physiques Financé par la Ville centre, le programme permet aux 19 arrondissements, qui ont la meilleure connaissance de leur territoire, de proposer des projets et, une fois ces derniers retenus, de procéder aux travaux.

Tous les projets proposés doivent être universellement accessibles et inclure des aires de plantation lorsque possible. Les projets de sécurisation soutenus ne doivent pas restreindre les déplacements à vélo ou en autobus et peuvent inclure des mesures favorisant l'utilisation de ces modes.

Rappelons que l'objectif de la Vision Zéro, à laquelle la Ville de Montréal adhère depuis 2016, est d'atteindre un bilan de zéro décès et blessé grave sur son réseau.

