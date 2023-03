Le gouvernement des Bahamas lance l'étape préliminaire du processus d'appel d'offres pour 14 aéroports supplémentaires des îles extérieures

NASSAU, Bahamas, le 9 mars 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Commonwealth des Bahamas a annoncé le 1er mars 2023 le lancement d'un partenariat public-privé (PPP) , conçu pour engager des concessionnaires expérimentés et qualifiés du secteur privé dans un modèle de conception, construction, financement, exploitation ou entretien des quatorze (14) aéroports des îles extérieures suivants :

Aéroport ineternational Leonard M. Thompson (niveau 1) - Marsh Harbour, Abacos, 10 M$ Aéroport international de Sandy Point (niveau 3) - Abacos, 10 M$ Aéroport de Treasure Cay (niveau 3) - Abacos, 10 M$ Aéroport de Congo Town (niveau 3) - South Andros, 10 M$ Nouvel aéroport international de Bight (niveau 2) - Île Cat, 18 M$ Aéroport international Governor Harbour (niveau 1) - Eleuthera, 18 M$ Aéroport international North Eleuthera (niveau 1 - Eleuthera, 65 M$ (aérien/terrestre) Aéroport international Rock Sound (niveau 2) - Eleuthera, 18 M$ Aéroport international Exuma (niveau 1) - Moss Town, Great Exuma 65 M$ (aérien/terrestre) Aéroport de Black Point (niveau 3) - Great Exuma, 2 M$ Aéroport Farmer's Cay (niveau 3) - Great Exuma, 2 M$ Aéroport Staniel Cay (niveau 3) - Great Exuma, 2 M$ Aéroport international de Long Island (niveau 2) - Deadman's Cay, Long Island , 18 M$ Aéroport international de San Salvador (niveau 1) - San Salvador , 15 M$

L'honorable I. Chester Cooper, vice-premier ministre et ministre du Tourisme, des Investissements et de l'Aviation, a souligné : « L'intérêt des investisseurs pour les projets d'infrastructure aéroportuaire aux Bahamas est une indication de la confiance mondiale dans les Bahamas en tant que destination , surtout après que les arrivées de vols étrangers et la capacité totale en sièges aient grimpé en flèche en 2022, et dans certains cas, elles ont dépassé les niveaux historiques d'avant la pandémie. Cette décision confirme la priorité nationale et l'engagement du gouvernement de s'attaquer énergiquement à l'état de l'infrastructure aéroportuaire des Bahamas afin de soutenir le développement économique continu ».

Selon M. Kenneth Romer, directeur de l'aviation aux Bahamas, « En juin 2021, le gouvernement des Bahamas a lancé un processus visant à identifier un portefeuille d'aéroports présentant un potentiel d'investissement intéressant et a proposé un ensemble d'aéroports susceptibles d'être structurés dans le cadre d'un PPP. Après un examen minutieux, il a été décidé de lancer officiellement la phase I, avec l'appel de présélection pour l'aéroport international Grand Bahama, le 28 mars 2022. Cette prochaine phase est considérée comme la continuation et la croissance de cette initiative conçue pour stimuler le trafic, renforcer l'efficacité opérationnelle, accroître les revenus et améliorer la qualité du service dans les aéroports ciblés ».

En vertu de ce programme de PPP, le gouvernement des Bahamas conservera la propriété des aéroports. Toutefois, les partenaires privés se verront accorder une concession et un bail d'une durée maximale de 30 ans pour les aéroports. De plus, il sera possible d'investir dans les aéroports soit individuellement, soit par l'entremise d'un portefeuille regroupé.

Le processus de PPP a commencé le 1er mars 2023 avec la publication de l'appel de présélection et de l'aide-mémoire sur le projet sur le site Web du ministère de l'Aviation https://doabahamas.com . Toutes les parties intéressées sont tenues d'accéder aux documents du site Web afin de s'assurer qu'elles reçoivent tous les addenda et toutes les communications du gouvernement concernant ce processus. Tous les détails pertinents et les instructions de soumission seront inclus dans les documents de l'appel de présélection. Les parties présélectionnées seront invitées à participer à l'étape de demande de propositions, qui devrait être publiée en mai 2023.

Les soumissionnaires éventuels peuvent adresser leurs demandes de renseignements par courriel à [email protected] , si d'autres précisions sont nécessaires.

