Programme de récupération de surplus alimentaire du gouvernement fédéral : Le réseau des Banques alimentaires du Québec distribuera des surplus obtenus par Banques alimentaires Canada à des organismes québécois de lutte contre l'insécurité alimentaire

LONGUEUIL, QC, le 14 août 2020 /CNW Telbec/ - Banques alimentaires du Québec se réjouit du financement octroyé par le gouvernement fédéral à Banques alimentaires Canada, via le Programme de récupération de surplus alimentaire, afin de lutter contre l'insécurité alimentaire au pays.

Le programme de récupération de surplus alimentaire permettra de distribuer l'équivalent de 11,4M$ en denrée alimentaire à travers le pays. Une partie de ces denrées seront remises par Banques alimentaires Canada à Banques alimentaires du Québec qui les redistribuera ensuite à ses membres à travers la province. La structure unique et l'agilité du réseau de Banques alimentaires du Québec permettront de veiller à un partage efficace et équitable des surplus, qui seront majoritairement composés de protéines animales.

« Le programme du gouvernement fédéral sera un véritable coup de pouce pour les organismes qui luttent contre l'insécurité alimentaire, particulièrement dans le contexte actuel lié à la pandémie. Nous tenons à remercier chaleureusement la ministre Marie-Claude Bibeau et le gouvernement fédéral pour sa contribution ainsi que Banques alimentaires Canada pour cette collaboration qui nous permettra d'administrer ces surplus au Québec. Nous comptons travailler en étroite collaboration avec l'ensemble de nos membres pour nous assurer que ces dons puissent combler une partie des besoins actuels et venir en aide au plus grand nombre possible de personnes en situation de précarité alimentaire. »

- Julie Marchand, directrice générale des Banques alimentaires du Québec

La pandémie ayant entraîné un ralentissement économique important, les impacts sur l'insécurité alimentaire sont indéniables. Rappelons que depuis mars 2020, Banques alimentaires du Québec a distribué l'équivalent de 40 millions à ses membres, soit 21 millions en dons monétaires et plus de 3,2 millions de kilos de denrées alimentaires représentant une valeur de 19 millions.

Depuis plus de 30 ans, le réseau des Banques alimentaires du Québec soutient et représente à travers le Québec 19 Moissons (centre de tri, de distribution et d'entreposage), 13 Associés (organismes couvrant la Côte-Nord, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine) et 1 200 organismes communautaires locaux affiliés à nos membres desservant plus de 500 000 personnes qui ont faim, chaque mois. Le modèle du réseau permet de récupérer des denrées dans toute la chaîne alimentaire et de les réorienter. Cette structure unique favorise la récupération des denrées alimentaires et la réduction de l'impact environnemental. Les Banques alimentaires du Québec veillent ainsi au partage équitable des denrées et des dons financiers à travers le Québec, s'assurent de mettre en commun des ressources, de l'expertise et des informations afin que ses membres puissent répondre de façon plus efficace aux Québécois aux personnes fragilisées en situation de vulnérabilité.

À propos de Banques alimentaires Canada Banques alimentaires Canada fait preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens vivant dans l'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim, plus de 3 000 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, ils ont reçu plus de 1,1 million de visites par mois. Depuis 2010, le réseau a reçu et distribué plus de 650 millions de kilos de denrées alimentaires. De plus, Banques alimentaires Canada a versé plus de 100 millions de dollars pour maximiser les retombées collectives et la capacité locale des banques alimentaires tout en militant afin de réduire la nécessité d'y recourir. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Pour en savoir plus, visitez le site http://www.banquesalimentairescanada.ca/

