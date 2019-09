Programme de littératie numérique maintenant offert en français

TORONTO, le 26 sept. 2019 /CNW/ - Un programme de littératie numérique connaissant un grand succès présenté par ABC Alpha pour la vie Canada (ABC) et Youth Empowering Parents a été lancé en français.

Ados enseignant aux adultes donne l'occasion aux jeunes de développer leurs compétences en leadership en communiquant leur savoir technologique à des apprenants adultes lors de séances individuelles personnalisées. Les apprenants ont quant à eux la chance d'approfondir leurs compétences en littératie numérique.



Le programme Ados enseignant aux adultes est présenté grâce au financement offert par le gouvernement du Canada dans le cadre du Programme d'échange en matière de littératie numérique et a été lancée en anglais plus tôt cette année. Depuis, plus de 85 ateliers ont été tenus partout au pays, bénéficiant à plus de 530 apprenants et 470 jeunes tuteurs bénévoles.

Ados enseignant aux adultes offre une variété de plans de cours d'initiation dont les sujets portent sur divers aspects, de Google Maps à Google Translate aux réseaux sociaux, en passant par la création d'un compte Gmail. De nouveaux plans de cours s'ajouteront à la gamme au début de 2020. Le programme est gratuit et aucune expérience en enseignement n'est exigée des bénévoles. La formation et les ressources offertes en ligne (dont les certificats pour les participants et les affiches promotionnelles) ont également été adaptées par ABC afin d'assurer un langage et une conception convenant à des apprenants adultes.



« Nous sommes ravis du succès que connaît le programme jusqu'à présent et nous avons bien hâte de l'offrir aux communautés francophones de partout au Canada, » affirme Mack Rogers, directeur administratif d'ABC. « Le programme Ados enseignant aux adultes mettra en contact de jeunes tuteurs bénévoles et des apprenants adultes pour une expérience d'apprentissage intergénérationnel enrichissante qui permettra autant à l'enseignant qu'à l'élève d'acquérir de l'assurance et des compétences. »



Pour en apprendre davantage sur le programme Ados enseignant aux adultes, pour accéder aux plans de cours en ligne, pour animer un atelier dans votre organisation ou pour devenir bénévole, nous vous invitons à visiter AdosEnseignantAuxAdultes.ca.

À propos d'ABC Alpha pour la vie Canada

ABC Alpha pour la vie Canada est un organisme sans but lucratif qui encourage les Canadiens à perfectionner leurs compétences essentielles et leur littératie. Nous mobilisons les entreprises, le gouvernement et les collectivités afin de soutenir l'apprentissage continu et d'atteindre nos objectifs par l'intermédiaire de leadership, de communications et de partenariats. Nous prônons un Canada où tous ont les compétences requises pour vivre pleinement leur vie. Pour connaître les dernières nouvelles et obtenir des renseignements au sujet de l'alphabétisation chez les adultes, visitez le site www.abclifeliteracy.ca, ou suivez-nous sur Twitter ou sur Facebook.

SOURCE ABC ALPHA POUR LA VIE CANADA

Renseignements: Ana Oliveira, Directrice du marketing, des communications et du développement, ABC Alpha pour la vie Canada, Tél. : 416 218-0010, poste 121, aoliveira@abclifeliteracy.ca

