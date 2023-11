Programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux - Appui de 214 100 $ pour développer l'accès à la nature dans la région de la Mauricie

QUÉBEC, le 13 nov. 2023 /CNW/ - La députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, l'attribution d'une aide financière de 214 100 $ au Parc de la Rivière-Batiscan afin de soutenir la réalisation de son projet de construction de deux nouveaux hébergements rustiques quatre saisons, d'amélioration de trois unités d'hébergement rustiques, de trois unités de prêt-à-camper et de dix sites de camping rustique ainsi que de transformation de deux bâtiments pour les rendre accessibles à l'année.

Cette somme est accordée à la suite du deuxième appel de projets du Programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux (programme DOTPR) du ministère du Tourisme, dont la gestion a été confiée à l'Association des parcs régionaux du Québec.

Ce programme vise le développement d'une offre récréotouristique quatre saisons, accessible et sécuritaire dans les parcs régionaux du Québec, la mise en place ou la modernisation d'infrastructures à des fins d'activités touristiques et l'adoption de pratiques novatrices et durables afin de permettre au Québec de se distinguer en tant que chef de file en matière de tourisme responsable.

Citations :

« Une offre récréotouristique quatre saisons, accessible et sécuritaire, voilà ce que nous souhaitons mettre de l'avant dans nos parcs régionaux. L'aide financière annoncée favorisera l'accès à la nature, en plus de soutenir l'économie locale. Avec ce programme, notre gouvernement poursuit son objectif d'aider les promoteurs à diversifier leur offre afin que notre territoire majestueux soit à la portée de tous. Félicitations aux gestionnaires des parcs soutenus pour leur vision et leur engagement à développer ces joyaux de notre destination! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le soutien financier accordé permettra de répondre encore mieux aux besoins de la clientèle et d'attirer de nouveaux visiteurs. Je tiens à souligner à quel point ce projet illustre le dynamisme et le fort potentiel récréotouristique de notre région tout en montrant l'importance de l'adoption de pratiques novatrices et durables. Bravo, et merci aux équipes de nos parcs régionaux! »

Sonia LeBel, députée de Champlain

« Depuis ses débuts en 2021, le programme de développement de l'offre touristique des parcs régionaux a soutenu plus de vingt-cinq projets, qui bonifient grandement l'offre récréotouristique en nature aux quatre coins de la province. Nous sommes fiers de voir le gouvernement du Québec investir dans ces territoires. Ceux-ci contribuent activement à la vitalité des régions grâce à des retombées économiques substantielles et aident le Québec à consolider sa position de destination phare pour les adeptes de plein air. »

Stéphane Michaud, président de l'Association des parcs régionaux du Québec

Faits saillants :

Doté d'une enveloppe de 11 millions de dollars, le programme DOTPR a permis de soutenir vingt-six projets touristiques depuis sa création en 2021.

Le programme DOTPR est cohérent avec le Plan d'action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 du ministère du Tourisme. Ses critères de sélection comprennent l'inclusion de mesures qui réduisent les effets des projets sur l'environnement tout en générant des retombées sociales et économiques positives.

générant Fondée en 2014 et reconnue en tant qu'organisme national de loisir depuis 2019, l'Association des parcs régionaux du Québec compte 70 membres. Elle a pour mission de regrouper, de représenter et de promouvoir les parcs régionaux du Québec comme lieux accessibles pour la pratique d'activités de plein air, afin de favoriser de saines habitudes de vie par des expériences de qualité diversifiées, dans un cadre sécuritaire . L'Association dirige le programme d'accréditation PaRQ , un sceau de professionnalisme reconnu par le gouvernement du Québec.

Liens connexes :

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Twitter, Facebook, Linkedin, YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Brigitte Roussy, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, Courriel : [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488Courriel : [email protected]