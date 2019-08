Programme de bourses pour les préposés aux bénéficiaires - Le gouvernement abandonne 15 000 personnes vulnérables

MONTRÉAL, le 16 août 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ) dénonce le manque scandaleux de considération pour les ressources intermédiaires dans ses mesures pour recruter des préposés aux bénéficiaires dans le réseau public.

Bien que l'ARIHQ salue la volonté du gouvernement de trouver des solutions à la pénurie de main-d'œuvre, ce dernier doit absolument tenir compte des besoins de l'ensemble du réseau, sans quoi ces mesures ne feront qu'aggraver la situation.

Effet dévastateur sur les 900 ressources intermédiaires (RI) au Québec

Le programme de bourses pour recruter des préposés aux bénéficiaires en CHSLD aura un effet dévastateur sur les RI qui se battent déjà à armes inégales avec le réseau public. Bien qu'elles soient financées entièrement par le gouvernement, les salaires en RI sont, en moyenne, 10 $ de l'heure moins élevés que dans le réseau public, pour un travail équivalent et qui implique parfois même davantage de responsabilités.

« Cette mesure revient à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Le bassin de travailleurs est le même. Ce sont donc dans les RI que les établissements publics iront puiser les préposés. Le gouvernement nous met en situation de compétition avec le réseau public, alors que nous sommes l'un de ses plus grands partenaires. Ce sont les 15 000 personnes vulnérables hébergées en RI qui en paieront le prix », s'inquiète la directrice générale de l'ARIHQ, Johanne Pratte.

Pénurie de 2 500 préposés

Les effets de telles mesures se font déjà sentir. Beaucoup de propriétaires de RI ont perdu plusieurs préposés en quelques jours, à la suite d'annonces de formations rémunérées pour travailler dans le réseau public. Cette situation est d'autant plus dramatique que plus de 2 500 postes sont actuellement à pourvoir dans les RI, selon une récente enquête.

« Les RI sont touchées par une pénurie de main-d'œuvre sans précédent, laquelle pourrait avoir un impact à très court terme sur les services offerts. Des membres appellent l'ARIHQ disant qu'ils ont perdu quatre préposés en une seule journée. Cette situation met en péril la survie de plusieurs établissements », soutient Mme. Pratte.

À propos de l'ARIHQ

Le réseau des ressources intermédiaires d'hébergement (RI) compte près de 1000 membres qui hébergent plus de 15 000 personnes vulnérables - des aînés en perte d'autonomie, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie - dans toutes les régions du Québec. Ces RI embauchent plus de 10 000 employés, dont près de 80 % sont des femmes. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour représenter toutes les ressources intermédiaires d'hébergement du Québec.

