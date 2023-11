Programme d'habitation abordable Québec - Québec annonce la construction de 40 logements abordables à Fermont

FERMONT, QC, le 6 nov. 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, était de passage à Fermont avec ses collègues ministres Mme Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, et Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord, afin de souligner l'avancement des travaux de construction de 40 logements abordables financés grâce au nouveau Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Il s'agit d'un investissement totalisant près de 18 M$.

Le gouvernement du Québec injecte près de 14 M$ dans ce chantier, soit près de 9,8 M$ par l'entremise du PHAQ de la SHQ et 4 M$ en provenance de l'enveloppe d'opportunité de la Société du Plan Nord. Pour sa part, la Municipalité de Fermont a octroyé un montant de plus de 4 M$, dont 1,8 M$ a été offert par l'entreprise ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada.

Ce projet de développement de logements communautaires a été mis sur pied par la Société d'habitation communautaire de Fermont pour des aînés autonomes, des personnes vulnérables et à des travailleurs non logés par leur employeur dans une optique d'attraction et de rétention de la population en milieu isolé. Il s'agit d'habitations modulaires de type duplex, et tous les logements comprendront deux chambres à coucher. Mentionnons aussi que 4 des 20 jumelés seront adaptés pour répondre à des besoins particuliers de mobilité des ménages en matière d'habitation.

Citations :

« Je suis très fière de souligner ce premier chantier financé grâce au nouveau Programme d'habitation abordable Québec. Voilà un bel exemple d'initiative innovante pour répondre au besoin de logements avec cette contribution du secteur privé qui assure le montage financier du projet. Nos partenaires nous offrent une preuve supplémentaire de la nécessité d'inclure des joueurs de divers horizons dans la recherche de solutions en habitation. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Le projet inauguré en partie aujourd'hui est un exemple au Québec! C'est un projet qui démontre la force de notre milieu et la mobilisation dont nous sommes capables. C'est remarquable! Ce sont 40 nouveaux logements qui pourront être offerts entre autres à des aînés autonomes, à des personnes vulnérables et à des travailleurs. Merci à tous ceux qui ont rendu ce projet possible. Notre gouvernement est fier d'y contribuer. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis

« L'enveloppe d'opportunité gérée par la Société du Plan Nord nous permet de soutenir des projets d'envergure qui répondent à des besoins importants et concrets des collectivités nordiques. Le développement économique d'une région passe inévitablement par la construction de nouveaux logements. Il était important pour la Société du Plan Nord d'apporter sa contribution à cet important chantier. Je suis fière de le voir se concrétiser. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et ministre responsable de la Société du Plan Nord

« C'est avec fierté et grand enthousiasme que nous officialisons ce chantier qui permettra d'accueillir des familles désirant demeurer dans notre belle ville et de poursuivre notre mandat de rétention profitable pour toutes les entreprises essentielles pour notre population. Il va de soi que rien de ce beau projet n'aurait pu être réalisable sans l'apport de nos partenaires, tels que la Société d'habitation du Québec, la Société du Plan Nord et ArcelorMittal. Tout ce travail n'est que le début d'un bel avenir dans notre ville nordique florissante! »

Martin St-Laurent, maire de Fermont et président de la Société d'habitation communautaire de Fermont

« L'expression dit "Il faut un village pour élever un enfant". Je dirais aussi qu'il faut une ville pour développer une mine! ArcelorMittal a la volonté de poursuivre ses opérations dans la région pendant encore plusieurs décennies. Pour y arriver, nous avons besoin d'une communauté fermontoise dynamique, soudée et ayant accès à de bonnes infrastructures. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté qu'ArcelorMittal contribue à une hauteur de 1,8 M$ au projet de la Société d'habitation communautaire de Fermont. »

Mapi Mobwano, président-directeur général de l'entreprise ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada

