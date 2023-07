Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux - Québec accorde près de 1,3 million de dollars pour accroître la sécurité de neuf barrages municipaux

QUÉBEC, le 4 juil. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde des subventions totalisant 1 296 702 $ à sept municipalités pour la mise aux normes de neuf barrages municipaux dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Chaudière-Appalaches, de l'Estrie, de Lanaudière et des Laurentides. Ces projets sont financés dans le cadre du Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux (PAFMAN).

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette. Le PAFMAN vise à soutenir la réalisation d'études d'évaluation de la sécurité des barrages municipaux (volet 1), ainsi de la réalisation des travaux correctifs découlant des recommandations de ces études (volet 2), tous requis pour accroître la sécurité et assurer la mise aux normes de ces ouvrages, conformément à la Loi sur la sécurité des barrages (LSB).

Les projets subventionnés sont répartis comme suit :

Cinq projets visant la réalisation d'études d'évaluation de la sécurité d'un barrage, pour un total de 82 234 $ octroyés dans le cadre du volet 1 du programme;

Quatre projets de réalisation des travaux correctifs pour favoriser la sécurité d'autant de barrages, pour un total de 1 214 468 $ octroyés dans le cadre du volet 2 du programme.

Depuis son lancement en janvier 2019, le PAFMAN a soutenu la mise aux normes de 55 barrages dans 43 municipalités, pour un investissement de plus de 6,7 millions de dollars en aide financière. Le PAFMAN s'adresse aux municipalités de 50 000 habitants ou moins qui sont propriétaires d'au moins un barrage à forte contenance. Il vise à les aider financièrement à se conformer à leurs obligations en vertu de la LSB, dont l'objectif est de mieux protéger les personnes et les biens contre les risques associés à la présence de ce type d'ouvrages en les rendant plus sécuritaires.

Citations :

« Les barrages ont de multiples fonctions pour les municipalités et les communautés locales dans plusieurs régions du Québec. Ils contribuent au maintien des plans d'eau, entre autres pour les activités récréatives, et ils sont utiles à la protection contre les incendies. Il est donc essentiel qu'ils soient tous conformes aux plus hauts standards, comme le prévoit la loi. Notre gouvernement est fier d'appuyer financièrement les municipalités qui disposent de tels barrages pour les rendre plus sécuritaires, notamment face aux changements climatiques. Nous avons le devoir d'assurer la sécurité des ouvrages liés à l'eau. C'est un gage de pérennité pour cette richesse naturelle inestimable pour le Québec. Merci à tous pour ces initiatives! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Les barrages sont nécessaires pour protéger notre eau et la vitalité des écosystèmes qui les entourent, en plus d'être vitaux pour la qualité de vie des communautés qui vivent à proximité. Notre gouvernement est fermement engagé sur tous les fronts pour préserver cette ressource d'une grande valeur pour le Québec, par exemple, en soutenant les acteurs locaux pour qu'ils puissent agir efficacement à leur niveau, tout cela en collaborant étroitement avec eux. Je tiens d'ailleurs à remercier les municipalités qui sont engagées dans la préservation de l'eau. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil et adjointe parlementaire du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (volets protection de l'eau et biodiversité)

Faits saillants :

L'aide financière issue du PAFMAN permet de couvrir jusqu'à 66 % des dépenses maximales admissibles pour une étude d'évaluation de la sécurité d'un barrage (volet 1) jusqu'à concurrence de 30 000 $. Il permet aussi de rembourser jusqu'à 66 % des dépenses maximales admissibles pour des travaux correctifs (volets 2 et 3), jusqu'à concurrence de 500 000 $.

Les barrages à forte contenance représentent environ 12 % (240 barrages) des quelque 2 000 barrages inscrits au Répertoire des barrages du Québec. Sont considérés comme des barrages à forte contenance, ceux d'une hauteur :

D'au moins 1 mètre dont la capacité est supérieure à 1 000 000 m 3 ;

;

De 2,5 mètres ou plus dont la capacité de retenue est supérieure à 30 000 m 3.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur le PAFMAN.

Pour consulter le Répertoire des barrages.

Source : Mélina Jalbert Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides Tél. : 418 803-2351 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs