Programme d'aide d'urgence - La Ville de Montréal annonce 1,5 M$ additionnels pour soutenir le commerce de détail, la restauration et les bars

MONTRÉAL, le 25 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce une aide financière additionnelle de 1,5 M$ pour soutenir le commerce de détail, la restauration et les bars, ainsi qu'une prolongation de la période d'assouplissement des conditions d'octroi des subventions jusqu'au 31 décembre 2021.

Cette aide financière s'applique tant aux entreprises, pour la consolidation ou la reprise de leurs activités dans le contexte de la COVID-19, qu'aux projets d'affaires en lien avec l'implantation d'un nouveau commerce, la mise en place d'une boutique en ligne ou la croissance et le développement des activités de leur commerce.

La Ville de Montréal poursuit ainsi le déploiement de mesures de soutien pour aider les commerces, en conformité avec sa Stratégie de développement économique Accélérer Montréal ainsi qu'avec l'entente conclue entre la Ville et le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation qui prévoit l'octroi d'une aide de 150 M$ pour la mise en œuvre de cette stratégie.

« Cette aide financière permettra notamment aux entreprises de limiter leur niveau d'endettement. Ce coup de pouce peut faire une différence pour les entreprises dont la survie a été menacée en raison de la crise sanitaire. Et puisque la relance est bien entamée, nous voulons non seulement aider les entreprises qui ont souffert, mais également soutenir le démarrage de nouvelles PME. Celles-ci sont au cœur de l'économie montréalaise et nous allons être là pour les épauler au profit de la relance économique que nous voulons durable et inclusive », a déclaré Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif.

L'octroi de l'aide financière aux entreprises se fera par l'entremise de PME MTL, le réseau de soutien aux entreprises de la Ville de Montréal, et des organismes de développement local et régional œuvrant sur le territoire de l'agglomération de Montréal.

Un coup de main pour les entreprises d'économie sociale

La Ville de Montréal accordera aussi un montant de 15 000 $ au Comité sectoriel de main-d'œuvre Économie sociale Action communautaire (CSMO-ESAC) afin qu'il puisse continuer d'offrir des services-conseils aux entreprises d'économie sociale de Montréal dans la gestion de leurs ressources humaines. Ce projet, offert grâce à la collaboration de Conseil Emploi Métropole, fournira près de 470 heures de service-conseil aux entreprises de la région métropolitaine jusqu'en décembre 2021.

