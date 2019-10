Programme d'aide aux immobilisations en transport en commun 2019-2024 de la SOFIL dévoilé au colloque de l'ATUQ

''Ce programme est apprécié des membres, de par sa flexibilité et sa prévisibilité, en raison de sa durée de 5 ans. Cette annonce répond à une demande que l'Association a formulée plusieurs fois au gouvernement. Il s'agit d'un jalon important qui contribuera à la mise en œuvre de la Politique de mobilité durable du gouvernement du Québec'', de mentionner M. Philippe Schnobb, président du conseil d'administration de l'ATUQ.

À propos de l'ATUQ

L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) représente les neuf sociétés de transport en commun du Québec qui desservent les plus grandes villes de la province soit Montréal, Québec, Lévis, Laval, Longueuil, Gatineau, Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke. Avec exo qui se joint à l'association, c'est plus de 60 % de la population québécoise et 99 % des déplacements faits en transport en commun au Québec qui y sont maintenant représentés. atuq.com

SOURCE Association du transport urbain du Québec

Renseignements: Pour l'ATUQ : Éric Corbeil, Responsable des communications, Tél. : 514 512-3547, eric.corbeil@atuq.com

Related Links

http://www.atuq.com/